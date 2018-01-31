主戰派翻盤拒簽約 雷倩：這是赤裸裸的奪權

2018年01月31日 15:33 中時 陳彥宇

婦聯會今召開臨時會員代表大會，以31票反對、28票贊成，決議否決簽署行政契約。婦聯會主委雷倩會後受訪表示，婦聯會已接獲政府通知，將重啟調查婦聯會案；她並一度哽咽表示，婦聯會團結從來都不是問題，權力才是問題，由何人主導婦聯會是目前最重要的問題，「這是赤裸裸的奪權」。

代表大會共60位會員代表出席，最終採不記名投票方式，贊成與政府簽約、推動婦聯會轉型的共有28票，反對則有31票，另有1票廢票。雷倩說，簽約案要通過，需有2/3同意，也就是41票。

婦聯會決議拒簽行政契約，雷倩表示，婦聯會即將面臨政府後續調查，不論是「黨產條例」、「促轉條例」，都有相關法律責任，婦聯會已請律師通知同仁相關資料保全的法律責任。

雷倩也說，婦聯會有些會務資料，因時代久遠，很多是過去婦聯會拒絕交出的，如今因為沒有「資料條款」，婦聯會恐被政府逼迫提供資料，因此她會在婦聯會開闢一個小房間，讓所有會員都能參閱資料，以免日後被斷章取義，大家一起維護婦聯會名譽。

投票結果出爐後，內部鷹派提案，要求撤會雷倩主委職務，最後該案改為「建議案」。雷倩則說，「我已經請潘委員不用著急了」，婦聯會目前沒有可以處理該議案的章程，須召開常委會修改章程，但該案已送常委會處理，一切「照步走」按規定來走。她認為，該提案是赤裸裸的奪權。

對於投票結果，雷倩認為，比預期好很多，昨晚聽到對方全力動員時，還認為1票都不會有，結果還拿到28票。

雷倩並感嘆，委員們高高興興離開，他們認為自己封殺了一個不喜歡的案子，承擔守城結果的同仁，卻要面對公權力壓迫，「我會掩護他們到平安的地方，才會離開這崗位」。

針對婦聯會決議否決簽署行政契約，黨產會發言人施錦芳表示深表遺憾，黨產會將於明天上午召開臨時委會會議，並於下午說明相關決議。黨產會今下午已派4位調查員前往婦聯會。

(中時)