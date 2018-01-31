連署過門檻 醫勞盟至中選會遞交「勞基法公投」連署書

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反對勞基法修惡，醫勞盟1月10日在臉書發起「勞基法公投」連署，短短20天，已連署到2597份，超過1900多份第一階段門檻，醫勞盟昨日將連署書送交中選會，若經審核通過，醫勞盟進行第二階段連署，由於需達29萬門檻，醫勞盟表示，將考慮與勞工團體合作，一同動員突破29萬大關。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，對於這次勞基法的修正，包括輪職間隔時間縮短、加班工時上限放寬及七休一鬆綁等，醫勞盟均感到相當失望，由於修法後將加重醫護人員過勞，因而發起連署，主張刪除勞動基準法第三十四條第二項但書及第三項文字。

儲寧瑋指出，勞基法再修正修的比以前更加倒退，尤其是輪職間隔時間只有8小時，雖然有但書，需經勞、資雙方協商，但大家都知道，在台灣，勞資關係不對等，勞方如何去跟強大的資方協商，根本是不可能的事，現在已經有護理師超時上班，修法後可能讓這個狀況更加惡化，希望輪職間隔要拉長到11小時。

另加班費核實計算及上限放寬，將導致雇主不願增聘人力，儲寧瑋強調，如此一來，若遇到護理人員依法休產假、請育嬰假等，醫院都不必再額外聘請職務代理人，醫護過勞問題只會一再上演，政府通過這樣的勞基法，根本沒有心解決醫護人員在現實中，真正碰到的問題。

(中時)

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