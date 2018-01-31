勞動部春安計畫明起跑 檢查公司逾3千家

2018年01月31日 15:37 中時 洪安怡

鑑於歲末年終期間，事業單位可能有歲修、清理或趕工等狀況，升高職業災害風險，勞動部職業安全衛生署今（31）日宣布，將於明日起展開為期33天的春安檢查，預計實施3300家次檢查與30場次的宣導，期望督導各事業單位落實防災機制。

勞動部表示，歲末年終期間物流倉儲業、公共運輸業、零售量販業、餐飲業及遊樂園業等行業進入業務繁忙高峰期，恐增加勞工過勞風險，且事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業頻繁，發生職業災害風險，也相對升高。

為此，勞動部職安署預計於今年2月1日起至3月5日止，展開為期33天的「107年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，預計實施3300家次檢查及30場次宣導，並就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項，鎖定該等行業加強實施勞檢。

勞動部職安署呼籲，雇主應加強現場安全管理，包括強化石化及化學工廠危害物管理與動火許可、落實施工架與模板支撐倒塌崩塌災害預防及確實辦理工廠歲修作業之進場管制與承攬管理等，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

不過，由於勞動部先前已宣布春安檢查的時間為今年2月1日起至3月15日止，為期43天，勞動部回應此為誤植，正確時間應為33天。

(中時)