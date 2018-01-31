切割中國歷史 蔡正元轟：98％台灣人從石頭蹦出來？

2018年01月31日 15:48 旺報 潘維庭

國民黨政策會前執行長蔡正元。（潘維庭攝）

去年公布的新版歷史課綱，將歷史課程分成「台灣、東亞、世界」三部份，推行去中國化。孫文學校31日召開記者會，宣佈推動公投「捍衛中華史觀」，訴求應將台灣史放進本國史的脈絡中呈現，避免製造「一邊一族」或「一邊一史」的分離史觀。國民黨政策會前執行長蔡正元表示，台灣98%人口都是大陸來的漢人後代，近400年有文字歷史上，212年是清代統治，幾乎全是漢民族政權，要怎麼切割中國歷史？「難道98%的台灣人是從石頭蹦出來的嗎？」

近期將推出《台灣島史記》的蔡正元表示，有論者說，本省人占八成左右父系來自大陸，母系是平埔族，因為「有唐山公，無唐山嬤」，他直指「這百分之百是謊話！」。

蔡正元舉例，荷蘭人為了要建赤崁樓（普羅民遮城），經費是來自從大陸來的女性課人丁稅來的，荷蘭歷史寫得很清楚，女性數目多到可以課稅、蓋赤崁樓，怎麼會沒有「唐山嬤」？

再者，清朝時大舉移民來台，是整個鄉村、家族地區移民過來的，才有現在的「泉州莊」等地名，怎麼會沒有女性來台呢？蔡正元稱，「搞台獨的人覺得一定要跟平埔族扯上關係才是本土，但除非你是原住民，否則台灣政權都是外來的，台灣人民幾乎都是外來的，沒有一樣是本土製造的。」

蔡正元表示，在台灣原住民50萬人左右，最近十幾年來，陸配、越配、新住民總人數49萬，但加上後代，已經近2百萬人，其中七成來自大陸，他批評獨派人士，動不動講台灣是多元文化，如果用人口加權，不是幾乎全來自大陸嗎，說什麼都來自東亞，98%人口不是來自東亞的大陸是哪裡？

蔡正元強調，台灣的漢民族組成比率98%，遠比中國大陸的91%、香港的94%，新加坡74%比率都還來得高，全世界最難不具有中華文化的地區就是台灣島。

他更舉荷人統治時期為例，當時荷蘭人跟鄭芝龍簽5年合約，請鄭芝龍到大陸找很多老百姓移民到台灣，現在本省人的祖先幾乎都是當時的「大陸移工」，還以每人0.5里爾（西班牙銀幣）的代價請鄭芝龍到大陸找女性移民到台灣，「這些歷史為什麼都不講呢？」

蔡正元批評，「這些台灣島歷史都不講，只記得你們家當過皇民的光榮歷史，丟不丟臉？」他說，什麼叫皇民，就是二戰時日本侵略中國和東南亞的共犯，其中還有20幾個人判死刑，這些要不要寫進歷史？

蔡正元舉例，二戰時有「福爾摩莎警衛」（Formosa Guard），是很多台籍日本兵幫日本人看守來自歐美各國戰犯，包含英軍、菲律賓的美軍，荷蘭人在印尼的軍隊，甚至還有上海四行倉庫的守軍，關在南海的島域裡，虐待他們，最後1600個戰俘死了1000個，「這些要不要寫進台灣歷史？」

他認為，獨派想在台灣把中國的歷史剔掉，「就什麼歷史都沒了！」212年清朝治台時期，沒有官員值得寫嗎？不談沈葆禎、丁日昌、劉銘傳，難道光提樺山資紀、乃木希典、八田與一、長谷川清，或日本鈔票的福澤諭吉嗎？其中福澤諭吉在甲午戰爭簽馬關條約後還說過，「我們只要島，不要人」，「看看日本人怎麼看台灣人，日本法律上不承認島民是日本人，是島人、本島人」，這些歷史都不提，會讓價值混淆。

(旺報)