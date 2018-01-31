上國道掉東掉西 高公局擬收「處理費」

友善列印
中時

國道散落物件造成的意外，數字可能超過外界想像！根據交通部高公局統計，2016年的國道散落物多達4萬3000件，造成766起車禍，交通部已研議加重國道散落物罰款，從9000元提高為1萬2000元，並有意收取「處理費」。另外，國5雪隧每年約有1000多輛車拋錨，高公局著手推動拖救差別收費，不過相關費率都尚未定案。

國道散落物無奇不有，水塔、沙發、鋼琴，甚至豬隻、棺木都曾經散落國道。高公局統計，2016年的國道散落物以輪胎皮居首，多達7585件，金屬類4463件居次，再來是塑膠類的3938件；其餘常見的物品，還包括木頭、布料、施工物件、動物屍體等。

高公局指出，無論是車輛零件掉落，或是裝載物品未綑綁妥善，散落國道不只影響後方車輛安全，對於到場處理事故的人員，也是一大風險，另有移除成本問題，這些費用應回到用路人本身較為合理。

高公局表示，目前正規劃「國道散落物收費要點」，從處理的時間、影響車道數、出動作業人員人數等，訂出一套收費標準，方案預計今年中出爐。罰款部分，現行法規最高罰到9000元，將推動修法加重至最高1萬2000元。

類似問題也發生在雪山隧道，高公局發現，雪山隧道每年約有1000多件車輛拋錨，由於雪隧內無法變換車道，一旦前方出事，往往讓後方回堵大排長龍，嚴重影響交通。為提醒用路人出發前檢查車輛，目前也正在評估雪隧內的拖救差別收費。

高公局說，初步方向是雪山隧道的拖救費將比其他國道貴，現行的國道拖救，10公里內收費1500元，雪山隧道則擬調漲到1500元以上，不過政策構想、費率等細節都在討論，還沒有定案。

(中時)

勞動部春安計畫明起跑 檢查公司… 文大新校長盧希鵬無法上任 教育…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。