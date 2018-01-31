文大新校長盧希鵬無法上任 教育部將罰張鏡湖

文化大學校長李天任原本任期至今天，不過他今天發表公開信說，將繼續擔任校長。（林志成攝）

友善列印
中時

林志成／台北報導

文化大學董事會去年11月27日選出台科大資管系特聘教授盧希鵬為新校長，原預計在明天上任，不過現在出現變化。文化大學校長李天任今天發表了一封給全校師生的公開信，在董事長張鏡湖董事長專函叮囑之下，他決定不計個人榮辱，繼續擔任文化大學校長。

教育部回應，李天任辭呈已經生效，不能繼續代理校長。文化大學董事會必須在7到10天內將新校長盧希鵬的人事案報到教育部來，否則教育部將懲處張鏡湖10萬到50萬元，逐次懲罰。

李天任去年上半年考績遭張鏡湖打丙等，不堪受辱8月請辭，董事會已經同意，因此文大重新選校長。去年11月27日，文化董事會重新選出新校長盧希鵬，不過盧不是張鏡湖想要的人選，張當天不但沒有投票，還在討論過程中高分貝咆哮。

李天任原本是做到今天，明天起由盧希鵬上任。不過李天任今天發表一發給全校師生的公開信說，張鏡湖董事長長專函要他堅守崗位，以安定校園維護師生權益，加上多位董事也簽署慰留書，均期望他在新校長的遴選瑕疵等爭議未釐清前仍然留任。

李天任說，經思量再三，感念當年創辦人栽培及師長提攜之恩，決定不計個人榮辱，依據民法將非本於個人自由意願而提出的辭呈依法於期限內撤銷，繼續與大家併肩面對未來高教少子化諸多挑戰，持續提升辦學績效。

教育部高教司長李彥儀回覆，李天任辭職生效，依法由副校長、教務長、學務長的順序來代理校長。據她瞭解，文化董事會不將盧希鵬的人事案報到教育部來，主要是因為張鏡湖不批示，如果他一直不作為，教育部將連續處罰張鏡湖。

(中時)

上國道掉東掉西 高公局擬收「處… 雲林縣泌尿道癌症患者暴增 台大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。