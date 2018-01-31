消基會檢查春節團退費亂象 旅行社官網已立即修正

燦星旅遊被查到賠償定型化契約不合格，原是員工誤植舊文案。（翻攝燦星旅遊官網）

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消基會日前檢查國內15家旅行社官網的旅遊專案頁面及賠償定型化契約內容，發現高達13家業者不合格，其中「可樂旅遊」、「燦星旅遊」最嚴格，規定春節期間取消行程，皆不還已繳費用。旅行社皆表示，已修正官網，並配合法令規定。

消基會今天公布國內旅行社春節旅行團退費狀況，除了13家業者不合格外，甚至有其他業者引用自由行的《國內個別旅遊定型化契約範本》，一旦取消行程，退費規定遠比團體旅遊嚴格，且退費價差可能高達數千元。

燦星旅遊副總經理廖肇陽表示，消基會在官網查到的違規部分，是產品人員為求一時方便，複製貼上舊文案，屬於誤植，可能會混淆消費者，而經消基會抽查後，現已要求立即修正。

廖肇陽強調，業務人員與旅客簽訂的契約，都符合《國內個別旅遊定型化契約範本》，目前也都沒有消費糾紛問題，皆完全將規定告知消費者，成立訂單也都有符合法規的簽約。

為求審慎重起見，燦星也會逐一檢視旅客契約，到目前為止尚未發現有違反該契約範本的情形。

可樂旅遊、東南旅遊表示，已立刻修正官網，並配合法令規定，檢視旅客合約中，不會讓旅客多付退團費。

易遊網表示，因春節房位車位都是以買斷方式採購，即是業者實際支出的成本，如消費者取消，定型化契約也有可依照實際損害請求賠償規定。相較之下，平日時飯店退費的成本沒那麼高，賠償金額也會較低。

為避免消費爭議，在商品頁面注意事項中，都會清楚說明相關取消規定，同時也希望消費者留意，避免損失自身權益。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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