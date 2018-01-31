林濁水諷世界奇蹟 台灣靠知名度0.8％部長拚經濟！

2018年01月31日 15:48 中時電子報 王家禕

《美麗島電子報》日前公布最新民調，其中，針對12位行政院部會首長知名度一項，竟全數未超過20％，經濟部長沈榮津更只有慘澹的0.8％！前民進黨立委林濁水諷刺這根本是「世界奇蹟」！

林濁水於《美麗島電子報》發表評論分析，經濟狀況不佳，拚經濟應是當務之急，然而承擔重中之重的責任的經濟部長沈榮津，民調卻顯示，他的社會知名度只有0.8％，未免離譜。這樣無名之人，怎麼會有威望和政治能量拚經濟。

林濁水指出，經濟部長固然是整個內閣中最沒沒無聞的，其他部會首長狀況也不怎麼好。行政院12個重要部會首長知名度，沒有一個達20％，而未達10％的也有一半。在當代民主國家，這樣的數據保證是世界紀錄了。民眾不認識，滿意度自然也差，希望換人改組的比支持維持現狀的高。

林濁水說，蔡政府執政已經一年半，部長知名度卻連20％都不到，太不合情理。而且，民眾認為最該撤換的勞動部長，希望撤換的民眾也僅有41.3％。這若不是民眾寬容，那便是民眾有感於他們雖差，但也找不到人了，台灣已經缺乏可以當好部長的人了。「這是必須嚴肅面對的不幸。」

林濁水認為，如今，總統滿意度掉到25.3%，執政黨的認同度23.7%，內閣總體滿意度27.7％，情況險峻。若要換內閣，卻連像樣的人入閣都換不到；即便換了，會不會仍因為體制，或者上頭的領導風格影響，成效不彰，「真令人捏把冷汗」。

(中時電子報)