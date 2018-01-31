林濁水諷世界奇蹟 台灣靠知名度0.8％部長拚經濟！

蔡政府執政一年多，12位行政院重要部會首長的知名度卻連20％都不到；圖為蔡英文總統。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

《美麗島電子報》日前公布最新民調，其中，針對12位行政院部會首長知名度一項，竟全數未超過20％，經濟部長沈榮津更只有慘澹的0.8％！前民進黨立委林濁水諷刺這根本是「世界奇蹟」！

林濁水於《美麗島電子報》發表評論分析，經濟狀況不佳，拚經濟應是當務之急，然而承擔重中之重的責任的經濟部長沈榮津，民調卻顯示，他的社會知名度只有0.8％，未免離譜。這樣無名之人，怎麼會有威望和政治能量拚經濟。

林濁水指出，經濟部長固然是整個內閣中最沒沒無聞的，其他部會首長狀況也不怎麼好。行政院12個重要部會首長知名度，沒有一個達20％，而未達10％的也有一半。在當代民主國家，這樣的數據保證是世界紀錄了。民眾不認識，滿意度自然也差，希望換人改組的比支持維持現狀的高。

林濁水說，蔡政府執政已經一年半，部長知名度卻連20％都不到，太不合情理。而且，民眾認為最該撤換的勞動部長，希望撤換的民眾也僅有41.3％。這若不是民眾寬容，那便是民眾有感於他們雖差，但也找不到人了，台灣已經缺乏可以當好部長的人了。「這是必須嚴肅面對的不幸。」

林濁水認為，如今，總統滿意度掉到25.3%，執政黨的認同度23.7%，內閣總體滿意度27.7％，情況險峻。若要換內閣，卻連像樣的人入閣都換不到；即便換了，會不會仍因為體制，或者上頭的領導風格影響，成效不彰，「真令人捏把冷汗」。

(中時電子報)

為M503與陸賭氣 王丰預警蔡政府支持度將腰斬
切割中國歷史 蔡正元轟：98％台… 國民黨中常會通過 第二波提名5人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。