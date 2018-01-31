雲林縣泌尿道癌症患者暴增 台大雲林分院延聘權威教授坐鎮

2018年01月31日 15:51 中時 周麗蘭

台大雲林分院延聘總院泌尿科權威教授黃昭淵坐鎮主持泌尿腫瘤醫學中心。（周麗蘭攝）

台大雲林分院2016年診斷出113人罹患泌尿道癌，2017年快速成長到163人，其中攝護腺癌47%都是晚期，高於全台灣的33%，雲林分院為此成立泌尿腫瘤中心，院長黃瑞仁說服台大總院泌尿科名醫黃昭淵教授南下坐鎮指導。

台大雲林分院2014年該院確診泌尿道癌87人、2015年106人、2016年113人、2017年163人，泌尿部主任黃士維指出，去年比前年泌尿道癌患者人數暴增原因是外流外縣市的患者大量回流以及求診量大。

黃士維表示，一半以上泌尿道癌病患都已經晚期，47%攝護腺癌患者是第四期，腫瘤已經移轉，因骨頭痛而來，才發現是攝護腺癌；很多膀胱炎的病患血尿很久，還覺得沒關係，嚴重了才求診，整個膀胱已都是腫瘤。

黃士維說，在台北大部份都是因為健康檢查得知，診斷都是很早期的，雲林病患對疾病的意識不高 很嚴重不舒服了才來就醫。雲林的罹病率高，另一個原因是沿海區域環境差，上皮細胞癌與膀胱癌特別多。

黃士維指出，血尿也不會一直血尿，是一陣一陣的，半個月後或是兩三個月後才又發生，很多老人家都會以為忍一忍就過去了，或者以為好了而疏忽。

泌尿科紙製醫師袁倫祥表示，不管是攝護腺癌、腎臟癌或尿路上皮癌，50歲以上的男性、抽菸十年到二十年的病史患者，最常見的就是無痛性血尿，攝護腺癌早期是不會有什麼症狀，很需要靠泌尿科醫師做肛門指診或PSA（攝護腺特異抗原）抽血檢查，在雲林地區是有做篩檢的必要性。

黃昭淵教授指出，雲林有80%到90% 都是比較慢性而且都是高惡性的個案，在總院大概評估6分、7分、8分就已經算嚴重了，雲林幾乎是9分、10分，年紀大、拖太晚、惡性高。

他認為，四大癌症篩檢，泌尿道癌症沒有被納入測男性攝護腺癌指數，以至於族群被低估，病患若沒意識到就會拖得比較晚，最好的開刀族群大概是70歲以前。

台大雲林分院本月成立泌尿腫瘤中心，除提供原本就已建立的腫瘤微創手術之外，病友與台大總院有同步的新藥臨床試驗，並將成立病友會進行衛教，使病人意識到血尿、攝護腺等問題。

(中時)