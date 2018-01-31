去蔣？新新台幣設計競賽 唯一入選肖像剩鄧麗君

去蔣？高志鵬辦「新新台幣設計」競賽，其中唯一入選肖像，只剩創意組設計的鄧麗君（左圖/翻攝http://designntd.buzzorange.com/「設計新新台幣比賽」網頁、右圖/高志鵬臉書）

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中時電子報
目前專業組中最受網友青睞的是，Yujun Lin設計的《福爾摩沙-美麗之島》。（圖/翻攝http://designntd.buzzorange.com/「設計新新台幣比賽」網頁）
「創意組」完全由網友發揮創意，設計較多元化，甚至將蓮霧、鳳梨、珍珠奶茶、測試色盲圖案帶進設計裡。（圖/翻攝http://designntd.buzzorange.com/「設計新新台幣比賽」網頁）

民進黨立委高志鵬去年初「看膩了新台幣」，表示鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者圖像，提案修改中央銀行法成立「國幣設計委員會」。近日更舉辦設計徵件及票選活動，目前活動已進入網路票選階段，民眾可以上網投票選出喜歡的樣式。其中鈔票樣式多以台灣代表性動物、風俗與名勝為設計主體，唯一有肖像的人物是已故歌手鄧麗君。

高志鵬去年提出新台幣圖案改版的構想後，他除了提出修法，也要求成立「國幣設計委員會」，將於新台幣改版時納入公民參與程序，主張如此可以讓民眾決定新台幣樣式。另外也與網路媒體合作，舉辦「新。台幣設計競賽」的徵件活動，分為專業組與創意組。活動目前進行到票選階段，民眾投票必須透過臉書帳號登入，投票期間為1月26日至2月25日；網路票選結果將在2月27日公布。

其中進入第二階段票選的「專業組」作品共有6組，專業組會設計全套5種面額的鈔券，圖案包括梅花鹿、藍腹鷴、台灣雲豹和台灣黑熊等台灣特有動物，也玉山、野柳女王頭、台北101、廟宇等風景。目前最受網友青睞的是，Yujun Lin設計的《福爾摩沙-美麗之島》3607票。

「創意組」只要符合投稿標準都可以進入第二階段全民線上投票，設計單張不限面額，完全由網友發揮創意，設計較多元化，甚至將蓮霧、鳳梨、珍珠奶茶、測試色盲圖案帶進設計裡，其中還出現已故歌手鄧麗君，是唯一進入票選階段的知名人物肖像。

該競賽網站提到，專業組有6位評審，包括Plugin B&V營運總監朱開宇、九二一大地震紀錄片《生命》導演吳乙峰、Circle創辦人兼創意總監陳秋惠、FLiPER共同創辦人兼董事長蔡嘉祥、金馬獎最佳紀錄片導演蘇哲賢，以及流線傳媒社長、國發會諮詢委員戴季全。

(中時電子報)

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