人民幣在岸價盤中升破6.3關口 接近811匯改前價格

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人民幣兌美元在岸價今（31）日下午盤中突然快速升值，並一舉升破6.3元整數關卡，最高飆升至6.2890元，單日升值525個基點，已接近2015年811匯改的價格，正式迎接「6.2時代」。儘管盤中一度重回6.3元，但隨即又再升破，回到6.2之上。

離岸價也受到影響，今日午盤同步升破6.3元，來到6.2938元，單日升值逾300多個基點。

2015年8月11日，人行宣布將中間價大幅下調1,136個基點，報在6.2298元，單日貶值幅度高達1.86％。受到中間價大跌影響，當天人民幣在岸價下跌1,134個基點，由8月10日的6.2097元貶至11日的6.3231元。

由於今天美元指數仍維持在相對低點，未出現大幅貶值，因此對今天盤中在岸價的飆升市場眾多解讀。

新浪財經報導，日前中國銀行研究員范若瀅表示，人民幣匯率上漲背後有三個因素：一是美元下跌，二是國內經濟基本面的支撐，三是市場預期樂觀。其他分析人士也指出，在美元弱勢下行、大陸經濟增長韌性較強的背景下，未來人民幣匯率繼續企穩運行是大概率事件;需警惕人民幣有效匯率升值超調，中國人民銀行釋放不希望升值過快信號；倘若突破震蕩區間後延續漲勢，或意味著有效匯率波動區間擴大。

(工商)

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