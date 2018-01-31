醫院年終 長庚醫院6個月加15000現金歷年最好

2018年01月31日 16:10 中時 魏怡嘉

一例一休、人力吃緊，不斷有醫護人員指醫院輪班血汗，不過，各醫院為了要留才，今年醫院年終獎金，普遍至少維持去年的水準，有的醫院甚至更好，長庚體系醫院今年年終底薪6個月外加15000元現金，平均醫護可領到20萬以上，為歷年來最好，振興醫院年終則較去年多發0.5個月以上底薪，最高可領到4個月，北醫年終跟去年大致相同，但因加薪3％，今年年終領到的金額，仍優於去年。

長庚醫院去年歷經風風雨雨，為了穩定軍心，長庚醫院最先宣布「年終加碼」，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成表示，醫院照顧員工一直不遺餘力，也對員工全力支持醫院表示感謝，今年年終比照去年維持6個月底薪，但現金部分則較去年加發1萬元，是歷年來最高的一次，初估至少拿出40多億元犒賞員工。

振興醫院副院長蔡勝國表示，醫院今年年終為3.75~4個月底薪，較去年3.25個月高出0.5個月以上，護理人員及住院醫院平均可領到10多萬，大家都很高興。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫院年終為3個月底薪外加每人5000元獎金與1500元福利禮券，雖然跟去年相同，但去年因為是評鑑年，所以加發5000元，但今年這5000元並沒有取銷，維持原來水準，主要為了留才，醫護人員是醫院最主要的資產。

北醫今年行政人員的年終獎金依考績敘獎，普通1個月、優等1.5個月全薪，加上數千元至萬元不等的考績獎金，而醫師獲得的年終獎金約有10萬元左右，最多可達12萬元，不僅如此，去年11月更加薪3％，預計增加人事成本約1.6億元左右。

馬偕醫院今年營運收入增加，除了年終獎金每年固定1個月全薪，還有春節獎金1.5萬元，另外，醫院依照每年營運盈餘提撥「職員獎金」給一般職員，今年約有1.1萬元略高於去年的1萬元。

台大及北榮屬公立的醫院，醫院員工的年終獎金比照公務員的標準，今年維持以往的1.5個月本薪，加上考績獎金，甲等考績1個月、乙等0.5個月。國泰醫院的年終獎金則尚未案。

(中時)