勤儉治軍典範 加拿大擬讓F-18戰機飛滿50年

2018年01月31日 16:11 中時電子報 李靖棠

據美國《大眾機械》網（Popular Mechanics）報導，繼加拿大與波音（Boeing）鬧彆扭、拒絕向美國購買F-18「超級大黃蜂」戰機（（F/A-18E Super Hornet）後。最新消息指出，為避免無謂地經費浪費，加拿大擬讓現役、於1980年代投入服役的舊型F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）繼續翱翔天際，直到到達50年服役期限，於2032年再行退役。

Cockpit Footage: CF-18 Hornet, Royal Canadian Air Force

加拿大於去年底宣布，向各國國防商發出邀請，將砸下150億美元（約4,503.2億台幣）的高額經費，添購88架新型戰機，期望最快能在2025年前交貨。軍事媒體評估，重視戰機售價、經濟效益和技術議題三項要素的加拿大，如真打算延後空軍戰機換代的作業，替換的目標恐怕將只剩下洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35系列戰機（F-35 Lightning II）。

加拿大現役F-18「大黃蜂」戰機。（圖/加拿大空軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。加拿大空軍所使用的型號，又稱為CF-188A（單座）與CF-188B（雙座）。

第一架在義大利本地生產的F-35B戰機昨交貨。（圖/義大利國防部）

加拿大於1980年代起接收138架F-18「大黃蜂」戰機，負責抵禦和攔阻前蘇聯（USSR）來自北方的領空威脅；雖從蘇聯解體後、北方多年無戰事，但加拿大的F-18戰機仍接連出席波斯灣戰爭（Persian Gulf War）、巴爾幹半島（Balkans）危機、利比亞空襲和近年圍堵伊斯蘭國（IS）的戰役，讓這批大黃蜂也累積了不少實戰經驗。加拿大曾在2001年將這批貴客升級強化，讓戰機得以延長服役壽命。

身為F-35戰機的協力研發國之一，卻始終無法接受其售價的加拿大，曾在2010年前總理史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）執政期間，曾一度逕自宣布採購65架F-35戰機；此決議最後在現任總理杜魯道（Justin Trudeau）上台後遭到推翻，轉而向澳洲空軍（Royal Australian Air Force）購買18架二手的F-18「大黃蜂」戰機，作為升級戰力的過渡替代方案。

(中時電子報)