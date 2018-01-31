詐騙受害婦人再上鉤 警阻遭嗆：我不會被騙二次

蔡婦（右1）曾被詐騙，日前又相信詐騙集團到郵局匯款，經行員及警方合作緊急保住她的辛苦錢。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時

62歲蔡姓婦人在2年多前曾被詐騙集團騙走新台幣32萬元，日前接到自稱檢察官電話指稱證件遭不法使用，要求匯款到指定帳戶，蔡婦不疑有他到郵局匯50萬元遭行員勸阻，還嗆不會被騙第2次，經行員通報警方，北中警方聯手緝捕詐領車手，蔡婦得知保住款項當場痛哭。

第一警分局公益派出所日前接獲郵局通報，疑有詐騙案件，到場了解。蔡姓婦人指稱，接獲檢察官電話告知她的證件遭不肖人士拿去做非法勾當，帳戶將被凍結，須依指示匯款到指定戶頭才可解除，她才心急如焚到郵局要匯款50萬元。

行員察覺有異而阻止，蔡婦反嗆她在104年6月間曾遭假冒健保局人員詐騙，以她的健保卡被非法使用來跟她當面收走32萬元，她曾經遭詐騙過，這次對方真的是檢察官。警方到場勸阻，蔡女還堅持曾遭騙的自己絕對不可能再被騙第二次，請警察不要干涉。

經警方耐心解釋詐騙老手法後，蔡婦才頓時驚醒，懊悔不已拜託警方保住她已匯出帳款，經郵局啟動聯防機制將匯款予以圈存，並向新北市受款地銀行及當地員警通報。

警方發現，受款地果然已有車手臨櫃要領走蔡婦匯款，當地警方順勢緝獲車手，在北、中部警察合作下秒破詐欺案。蔡婦得知終於保住匯款當場激動痛哭，頻頻向警方報謝，表示不敢再鬆懈戒心了。

(中時)

支持拒簽行政契約 張懸母痛批：… 金黃力量出線 新竹縣2018選情暗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。