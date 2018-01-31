詐騙受害婦人再上鉤 警阻遭嗆：我不會被騙二次

2018年01月31日 16:17 中時 陳淑芬

62歲蔡姓婦人在2年多前曾被詐騙集團騙走新台幣32萬元，日前接到自稱檢察官電話指稱證件遭不法使用，要求匯款到指定帳戶，蔡婦不疑有他到郵局匯50萬元遭行員勸阻，還嗆不會被騙第2次，經行員通報警方，北中警方聯手緝捕詐領車手，蔡婦得知保住款項當場痛哭。

第一警分局公益派出所日前接獲郵局通報，疑有詐騙案件，到場了解。蔡姓婦人指稱，接獲檢察官電話告知她的證件遭不肖人士拿去做非法勾當，帳戶將被凍結，須依指示匯款到指定戶頭才可解除，她才心急如焚到郵局要匯款50萬元。

行員察覺有異而阻止，蔡婦反嗆她在104年6月間曾遭假冒健保局人員詐騙，以她的健保卡被非法使用來跟她當面收走32萬元，她曾經遭詐騙過，這次對方真的是檢察官。警方到場勸阻，蔡女還堅持曾遭騙的自己絕對不可能再被騙第二次，請警察不要干涉。

經警方耐心解釋詐騙老手法後，蔡婦才頓時驚醒，懊悔不已拜託警方保住她已匯出帳款，經郵局啟動聯防機制將匯款予以圈存，並向新北市受款地銀行及當地員警通報。

警方發現，受款地果然已有車手臨櫃要領走蔡婦匯款，當地警方順勢緝獲車手，在北、中部警察合作下秒破詐欺案。蔡婦得知終於保住匯款當場激動痛哭，頻頻向警方報謝，表示不敢再鬆懈戒心了。

(中時)