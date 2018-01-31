金黃力量出線 新竹縣2018選情暗潮洶湧

2018年01月31日 16:15 中時電子報 張怡文 、 尉遲佩玉

新竹縣以往被視為「藍大於綠」，然而第一波選情民調顯示，除了藍綠外，以「金黃色」形象出現的民國黨徐欣瑩也擁25.7%的高支持度，而台灣民意基金會28日發表的調查也指出人民已厭倦藍綠，中性選民規模空前龐大，地方聲音也傳出選民更趨向選人不選黨，繼台北市後，竹縣能否也超越藍綠，成為全國第二例，將是2018選戰關注焦點。

根據台灣民意基金會的最新民調顯示，民進黨支持度雪崩下滑到28%、國民黨拿到24%，中立選民則有43.4%，達空前最高。回顧蔡英文剛上任，中立選民在2016年5月時是31.5%，今年1月已大幅飆升至41.3%，而這群不支持特定政黨的選民，是左右年底大選的關鍵。

「現在民眾更看學經歷，藍綠不想看，煩死了。」曾任蔡英文新竹縣競選總部總幹事、前湖口鄉鄉長范錦標分析，新竹縣在藍營執政任內刪減了像敬老津貼、免費營養午餐等重大福利，失信於民，地價稅又飆漲，讓縣民感到稅賦壓力，「這些都將嚴重衝擊國民黨選情」；而民進黨在中央執政又爭議不斷：年金改革、一例一休，經濟持續低迷，作為不大，「久了大家就覺得藍綠都不想投，轉而支持認識又風評不錯的人選。」

范錦標也說，國民黨目前知名度最高的是現任立委林為洲，但基於他過去曾由綠轉藍的身份，國民黨不見得會提名他，也有人在傳是副縣長楊文科，在藍綠兩邊都還在黨內協調、人選未定的情況下，徐欣瑩已在地方積極走動，搶得先機，他預測新竹縣未來是「三分天下」的態勢。

在年代民調中心的數據中，徐欣瑩名列第二，被喻為黑馬，不但在藍綠陣營各拿到約3成的支持度，在中立選民的支持更是所有參選人中最高。曾任職新竹縣府6個處室、剛退休的縣府參議徐國振分析，徐欣瑩雖無公職，但從政十幾年，在藍綠人選中服務口碑最好、爭議又最少，從未傳出利用權力包工程、炒地皮、當財團代言人等事，加上樸實的親和力，在地方上支持度相當高。

「徐主席的志工很不錯，讓老人家十分感動，都說徐欣瑩好。」范錦標也認為藍綠雖有基本盤，但徐欣瑩有很多的志工，一旦進到各鄉鎮將大有可為，支持度會更高。

反觀國、民兩黨，國民黨尚待黨內初選結果；而民進黨陣營無明確人選，徐國勇這次民調支持度僅1成偏低，使得新竹選情詭譎。地方人士揣測，藍綠皆有支持者的徐欣瑩若獨立參選，新竹縣是三強鼎立狀態，亦有藍綠找徐欣瑩結盟的可能性，但不管如何，這波金黃力量都將對新竹縣選情產生最關鍵的衝擊。

(中時電子報)