問題不斷！英最新航母又漏水 海試延期

伊麗莎白女王號。(圖/Royal Navy)

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中時電子報

耗資千億的英國最新航母伊麗莎白女王號，被視為未來英國海軍的海上主力，沒想到卻在去年正式服役後不斷出包，繼上次發生海水滲入問題，不得不回港維修後。28日被爆航母又漏水了，不過這次不是從外面漏進去，而是機庫的灑水系統大故障，使灑水器無法控制的狂灑水，這也讓軍方預定在30日進行的海試計畫不得不後延遲。

英國皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）28日在母港樸茨茅斯港時，又再次發生了漏水事件，該航母機庫的灑水系統故障，導致灑水器不斷灑水，水也因此不斷流入船艙，消息人士稱，當時有淹水警報，且沒有人知道灑水器系統該怎麼關閉。

從曝光的影片可見，事發當時機艙內一整排灑水器不斷灑水，軍人只能站在遠處看湧入這艘價值31億英鎊（約新台幣億元）的軍艦儲藏艙中。

最後軍方在數分鐘內後，才將灑水器系統關閉，並將流入船艙的海水抽出，船艙基本上沒有受到損毀。消息人士也稱，這場出包意外也打亂了伊麗莎白女王號預計在30日進行海試的計畫。軍方發言人則表示航母測試進度仍符合當初計畫的海試時間表。

就在不到幾周前，伊麗莎白女王號才發生了令人尷尬的剛服役就漏水事件，該航母在服役2舟號，就在海試時發生螺旋槳軸有密封不良問題，導致海水滲入每小時200公升，最後被安排回港維修。

伊麗莎白女王號除了造價高昂外，也是英國史上最大的船艦，可載700名船員，排水量達6.5萬噸，飛行甲板全長280公尺，且主要艦載機是為美國最新的5代匿蹤戰機F-35B，預計要到2023年才會擁有全面作戰能力。

(中時電子報)

文章來源：Big Lizzie springs ANOTHER leak: Royal Navy's new aircraft carrier HMS Queen Elizabeth's sprinkler system misfires just weeks after £3.1bn warship started taking in water through propeller seal

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