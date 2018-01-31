M503爭議 卓榮泰：相較於去年只減少1個班

2018年01月31日 16:28 中時 曾薏蘋

民進黨今中常會，行政部門業務報告時，行政院秘書長卓榮泰針對春節包機旅運報告時表示，目前確實已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次，且以去年狀況，其實班機都還有空位，應該不會有太大問題。

不過卓榮泰也強調，但為避免造成返鄉民眾困擾，民航局已提早告知加班機的核准狀況，並積極鼓勵其他大陸航空公司提出增班的申請。

民航局因M503航路爭議，中國東方航空、廈門航空取消176班兩岸春節加班機；卓榮泰今在中常會表示，政府肯定台商對台灣經濟及兩岸和平的貢獻，全力提供安全便利的返鄉的途徑，但人命無價、飛安更不容妥協，針對東方、廈門航空不理會民航局勸說，執意飛不安全的航路，因此對加班機的申請確實有審慎評估的必要。

卓榮泰說，依民航局統計，去年陸籍機班機在春節期間申請加飛的314班，今年提出申請有489班，扣除暫時不予核准的176班後，確實已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次。以具體數字來說，即便扣除了具體被取消的176個班次，今年提供的春節班機只比去年減少一個班次，且依照去年狀況，班機都還是有空位。

他強調，行政院會持續努力，務必提供台商返回台灣必要安全且舒適的航班，行政部門會全面努力。也再次呼籲中國大陸儘速與我方進行技術性的協商，外交部及民航單位也會持續向各國政府、民航業者、國際組織說明此是此次爭議航道、對區域穩定及飛航安全的破壞，來爭取國際社會的理解與支持。

(中時)