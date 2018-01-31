HBL》永仁兩大將球季報銷 時超傑先拚4強不變

2018年01月31日 16:30 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

原先放眼重返后座，曾在101、102學年完成2連霸的永仁高中，本學期HBL又有考驗，面對得分好手陳千惠，以及高一就被寄予厚望的後衛射手楊芷昀球季報銷，永仁31日77比54擊敗苗商拿下第3勝，教頭時超傑目標仍是先進四強。

菜鳥楊芷昀去年就是永仁即戰力，能控球又有外線能力，但在去年U16亞青女籃培訓時摔傷膝蓋韌帶，時超傑將她移出12人名單，「她其實已經好8成了，但沒有把握她能不能趕上球隊訓練，讓她好好休養下學期再來。」

永仁高一176公分前鋒丁芷容(左)上籃。(林宋以情攝)

本學期HBL看不到的還有陳千惠，她去年半月板軟骨破損，膝蓋狀況時好時壞，決定動刀一勞永逸，不過得犧牲HBL最後一年出賽機會，「壞的時候就水腫一大包，動了小手術一勞永逸，現在最重要是她的肌力訓練。」

永仁八強首戰4分差不敵滬江，隨後迎接3連勝，昨雙位數差擊敗陽明，但場上出現插曲，有球員稍有肢體碰撞被吹違反運動道德犯規出場，時超傑表示，對球員而言不失為經驗，但場邊加油團無須不理性謾罵和叫囂。

「孩子有時抓不到裁判尺度，是需要去學習的。」時超傑說，「我賽後看了影片，也打給台英教練，表示的確球員有不需要的肢體接觸，這也是我們要教育學生的。」

(中時電子報)