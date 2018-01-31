HBL》永仁兩大將球季報銷 時超傑先拚4強不變

永仁高三控球方曉晴。(林宋以情攝)

友善列印
中時電子報
／台北報導

原先放眼重返后座，曾在101、102學年完成2連霸的永仁高中，本學期HBL又有考驗，面對得分好手陳千惠，以及高一就被寄予厚望的後衛射手楊芷昀球季報銷，永仁31日77比54擊敗苗商拿下第3勝，教頭時超傑目標仍是先進四強。

菜鳥楊芷昀去年就是永仁即戰力，能控球又有外線能力，但在去年U16亞青女籃培訓時摔傷膝蓋韌帶，時超傑將她移出12人名單，「她其實已經好8成了，但沒有把握她能不能趕上球隊訓練，讓她好好休養下學期再來。」

永仁高一176公分前鋒丁芷容(左)上籃。(林宋以情攝)

本學期HBL看不到的還有陳千惠，她去年半月板軟骨破損，膝蓋狀況時好時壞，決定動刀一勞永逸，不過得犧牲HBL最後一年出賽機會，「壞的時候就水腫一大包，動了小手術一勞永逸，現在最重要是她的肌力訓練。」

永仁八強首戰4分差不敵滬江，隨後迎接3連勝，昨雙位數差擊敗陽明，但場上出現插曲，有球員稍有肢體碰撞被吹違反運動道德犯規出場，時超傑表示，對球員而言不失為經驗，但場邊加油團無須不理性謾罵和叫囂。

「孩子有時抓不到裁判尺度，是需要去學習的。」時超傑說，「我賽後看了影片，也打給台英教練，表示的確球員有不需要的肢體接觸，這也是我們要教育學生的。」

(中時電子報)

NBA》後葛瑞芬時代來臨！快艇遭… 不是緯來 富邦悍將新轉播團隊揭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。