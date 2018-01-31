台大泌尿科達文西手術權威王昭淵 進駐雲林分院

台大雲林分院泌尿腫瘤醫學中心成立，泌尿科達威膝手術權威王昭淵 （左一）進駐，中為泌尿部主任黃士維，右為主治醫師袁倫祥。（周麗蘭攝）

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台大雲林分院長黃瑞仁說服多名總院名醫南下雲林提升醫療水準。（周麗蘭攝）

台大雲林分院以愚公移山精神向醫學中心目標邁進，院長黃瑞仁陸續延聘教授級醫師，北部病患也跟著南下，泌尿科權威教授王昭淵進駐台大雲林分院泌尿腫瘤醫學中心，可能再帶動一波游牧潮。

台大雲林分院院長黃瑞仁本身是心臟血管專家，2004年曾擔任雲林分院副院長，創立心臟血管中心，雲林醫療水準大幅提升。2016年8月就任院長，他率23個「勇腳的醫師」南下，包括肝炎與肝癌治療專家陳建弘。

黃瑞仁的目標是使台大雲林分院成為準醫學中心，目標是雲林急重症病患從此不後送，近兩年來已成立急重症醫學中心、創傷中心，他認為救人應有先開刀再找床的勇氣，讓病患死在轉院的路上或後送醫院令人遺憾。

腫瘤患者越來越多，雲林縣老人年口多、環境因素，泌尿道癌症患者特多，2018年1月起再成立泌尿腫瘤醫學中心，延聘泌尿科權威名醫黃昭淵南下坐鎮。

黃昭淵致力於泌尿腫瘤研究多年，參與多項全球性泌尿腫瘤臨床試驗計畫，擅長腫瘤藥物治療外，是國內泌尿腫瘤機器人（達文西手臂）微創手術的翹楚。

黃昭淵表示，台大雲林分院以團隊會議使病患得到完整的照顧，成果跟總院一樣好，雲林這邊的成員做得到，他相信在地的病人會慢慢有信心留在當地治療。

黃昭淵說，雲林因地理位置關係，有一些特殊的泌尿道腫瘤患者，這邊的病患有更大的族群比總院更需要參加新藥的臨床試驗。

他表示，雲林的病患年紀偏大、拖太晚、惡性又比較高，一般來說70歲以上的病患不會太積極做開刀手術，最好的開刀族群大概是70歲以前，雲林患者推太後期，需要達文西手術的患者可能比較少，有必要積極誤衛教，提高民眾的病識感。

(中時)

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