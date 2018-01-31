勞動部年前送大禮 38類行業適用鬆綁7休1

2018年01月31日 16:44 中時 洪安怡

《勞基法》三讀通過後，哪些行業適用縮短輪班間距、鬆綁7休1成為關注焦點。勞動部今（31）日宣布，包含台鐵、台電、中油、台糖、台水等公司底下部分工作者適用輪班間距縮短至8小時；遊覽車客運業、食品製造業、旅行業、電子零組件及所有製造業等38類行業適用鬆綁7休1，此外更有部分工作者與行業納入責任制與彈性工時，涉及範圍之大，致使影響人數尚無法估計。

勞動部宣布《勞基法》第34條第2項，輪班間隔縮短至8小時的適用工作者，包含台鐵乘務人員，如助理、駕駛、整備員、列車長等，期間為今年3月1日至明年12月底；台電、中油、台糖輪班人員，期間為今年3月1日至明年7月底；台電、中油、台水等管線搶修、生產、配送及供銷人員，期間限定天災事變或突發事件。

至於《勞基法》第36條第4項，有關例假可挪移，鬆綁7休1的適用對象，包含符合時間特殊的13種行業、地點特殊的2種行業、性質特殊的17種行業，狀況特殊的18種行業一共50種行業，扣除掉重複的行業，約有38種行業放寬，包含客運業、食品業、冷凍加工、紡織，以及所有製造業等，全數列入。

此外，勞動部今日也一併指定「攝影業中婚紗攝影業及結婚攝影業」、「大眾捷運系統運輸業」2行業適用《勞基法》第30條第3項8周彈性工時；「導遊、領隊人員」、「殯葬服務業之禮儀服務人員」2工作者適用《勞基法》第84條之1責任制，並廢除總統、副總統、總統府秘書長辦公室工友為適用對象。

勞動部強調，輪班間隔縮短及鬆綁7休1適用對象，經公告後，還需經過工會或勞資會議同意，才得使用，員工30人以上的公司還須報當地主管機關備查。本次宣布內容預計於2月2日刊登《行政院公報》進行預告，蒐集意見至2月9日，再經相關程序後公告。

(中時)