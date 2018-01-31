遭色學長下藥昏迷 女醫師：若不告還有下一個

2018年01月31日 16:40 中時電子報 張國欽

2015年間在彰化某醫院受訓的33歲李姓住院男醫師，疑覬覦同院剛報到的實習女醫美色，竟在咖啡中下藥俗稱強姦藥丸的FM2（氟硝西泮），被害人喝了之後在李男值班室昏迷4個多小時，彰化地院對他判刑5年6月。

被害女醫師說，事發當天李醫師嫌護理站太吵，以指導為由邀她進專屬值班室，她認為對方是學長便放心進入，然後李男拿出星巴克買來的咖啡請她喝，喝後沒幾分鐘就昏迷，事後包括步出值班室跌倒、送醫急診都沒印象，懷疑是被李姓醫師下藥。

但李醫師否認下藥辯稱，女實習生當時身體不舒服，才好心讓她到值班室內休息，僅坦承有利用吃飯休息時間有進去看一下學妹，並宣稱只進去2、3次，每次都沒待超過10分鐘。但院方調查時提示與監視器畫面佐證時間不符，李男才改稱有在裡面用一下電腦，那天有點忙，所以忘了。

被害人在法院調查時尿液有FM2成分，且進入值班室後待約4個半小時才離開，期間李姓醫師多次進出的總時間約2小時41分，待最久的一次長達1個半小時，與接受醫院調查時的辯詞完全不同。

被害人表示，李男在法院審理時說很多謊話，不想與對方和解，還說：「他愧對醫師身分，應該得到應有的懲罰，我不是第一個人，如果我不提告，他還會找下一個。」

李男在考上醫師執照前，於前任婚姻曾帶小三護士回租屋處被太太發現提告並求償，當時被刑4個月、得易科罰金；法官審酌李男相關情狀，認為本罪原本很重，但因被害人未因而成癮，危害程度尚未嚴重，因此而判處有期徒刑5年6月。

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(中時電子報)