春節前夕市長林智堅慰勞警察同仁

2018年01月31日 16:56 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（右三）31日下午至市警第1分局偵查隊及各派出所慰問員警，並致贈水果、茶葉等慰勞品，以感謝警察同仁全年無休守護市民。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左四）31日下午至市警第1分局偵查隊及各派出所慰問員警，並致贈水果、茶葉等慰勞品，以感謝警察同仁全年無休守護市民。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（中）31日下午至市警第1分局偵查隊及各派出所慰問員警，並致贈水果、茶葉等慰勞品，以感謝警察同仁全年無休守護市民。（陳育賢攝）

歲末年終，為感謝警察同仁全年無休守護市民，春節期間仍需堅守崗位，新竹市長林智堅31日下午至市警第1分局偵查隊、樹林頭、湳雅、南寮、北門、西門派出所，關心員警平日執勤情形並頒贈水果、茶葉等慰勞品，感謝同仁守護城市24小時不打烊，讓市民朋友安心過好年。

林智堅下午至各派出所及偵查隊一一向每位同仁握手，表達誠摯謝意，林智堅指出，過年是全家團圓的日子，由衷感謝警察同仁於春節期間犧牲與家人相聚時間，全力為治安及交通工作的投入與付出，提供市民朋友24小時不打烊的服務，守護市民生命財產安全。

他說，多數市民朋友會於春節期間安排返鄉過年或全家旅遊，也勉勵同仁繼續努力，在春節期間加強住家、社區巡邏業務，展現市府維護治安的決心，並做好交通疏導，確保道路安全與順暢，達成治安平穩、交通順暢、民眾安心3大年節重點工作，讓市民歡度春節，安心過好年。

他也不忘貼心叮嚀同仁，執勤時點注意保暖、多加衣服，同時別忘了打通電話回家，和家人說聲新年快樂。

市警局長陳耀南指出，警察局在年節期間另提供「舉家外出安全維護服務」，民眾若有需要可撥打110，轄區派出所受理民眾申請後，將立即與申請人聯繫，於其住宅周邊隱密處所設置臨時巡邏箱，並每2到4小時巡簽1次，讓市民朋友返鄉團圓及外出遊玩無後顧之憂。

另外也提供「護鈔服務」，加強保護市民存提款安全，只要撥打110電話申請，警察機關立即派員為民服務。

市警第1分局長鄭文銘則表示，感謝市長與局長特別在年節前夕以慰問品鼓勵同仁，提振士氣，也將特別要求同仁在治安、交通、為民服務上持續盡心盡力，春節期間也提供加值服務，加強護鈔、巡邏等工作，並加強金融機構、彩券行的維護，預防大量現金流造成危險，同仁將努力守護城市安全，讓市民安心過好年。

(中時)