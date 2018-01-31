支持姚文智 姚立明：柯文哲背棄選前承諾的價值

2018年01月31日 16:52 中時 鄭舲

國會觀察基金會董事長姚立明表態支持民進黨立委姚文智參選台北市長，兩人今天下午同台錄影，姚立明說，他是鼓勵姚文智出來參選要有決心，因為基層的聲音非常清楚，民調上顯示對台北市長柯文哲不滿意，需要有人來承接這些不滿。姚立明說，姚文智曾說會「參選到底」，他就決定傾全力支持，希望能幫姚文智的忙，在選舉上替他思考一些問題。

姚立明表示，姚文智要展現參選決心，支持者的熱情才會燃起，當選機率才會增大。姚文智前兩天提到不惜脫黨參選的概念，雖然他現在的目標是爭取民進黨提名，但他的決心要表達給民進黨的基層，因為基層其實有點徬徨無助，若民進黨不提名，支持者不知該如何投票，甚至不投票，這對議員選舉大為不利。所以民進黨必須朝向提名方向，也鼓勵姚文智無論如何展現參選決心，讓基層看到他勇往直前的態度，相信很快就會翻轉選舉樣態與民調基礎。

姚立明說，姚文智現在可以選擇議題積極發言，或造訪基層議員，表達黨必須一起聯合提名的意願，同時也要在網路上表達他明確的看法，讓大家認同。姚立明說，姚文智前兩天講的那席話，就表現他的參選意志，「如果他沒講我根本不會表態」，希望姚文智繼續這個決心，也希望民進黨能看到，在台北市提名。

對於姚文智與柯文哲對比，姚立明說，如果姚文智出來，國民黨一定有候選人，一定是三足鼎立，勝選機會從今天的角度看都是三分天下，不會有誰特別領先，所以他特別強調參選的意志力。姚立明舉例，2013、2014年柯文哲民調落後非常多的時候，他參選的意志力在支持者中獲得很大鼓舞，激起支持者的熱情，所以柯文哲當時不是單獨一個人在選，是支持者幫忙一起選。姚立明說，姚文智需要的就是這股熱情，需要支持者投入、幫助他選，現在是三足鼎立的狀態，誰能脫穎而出就要看選舉過程。

談到柯文哲，姚立明也說，他看過好幾份民調，柯文哲在泛綠支持者的民調已經剩下一成多，2014年他大幅領先是因為有將近九成的民進黨支持者都投給他，現在只剩一成多不到兩成，剩下的六七成選票到哪去、或是歸屬於誰就是很大問題。

姚立明說，這些選票是柯文哲自己遺失掉，他的價值觀已經與絕大多數人的價值觀不相同，「他去擁抱汪希苓又去看鄭南榕，這是很混亂的價值。」姚立明說，柯文哲在兩岸問題上沒有價值，一個沒有價值的政治人物會亂走，隨自己利益需求擺動，非常危險，這是他無法繼續支持柯文哲的理由。

被問及是否背叛柯文哲？姚立明笑說，「他不是說他沒有朋友，哪有背叛的問題？」姚立明說，他當時幫助柯文哲是基於素人，因為當時中央地方國民黨全面執政，但光靠綠營無法翻轉，所以需要素人、白色力量一起翻轉掉，但柯文哲今天自己背棄選前承諾的價值，當然就不能隨他而去。

至於是否與妻子楊芳玲有關？姚立明強調，楊芳玲還在市政府時他就批判柯文哲的政策，包括大巨蛋及兩岸發言等，沒有因為楊芳玲在市府而對市府態度有任何改變，也不會因為與柯文哲熟識、歷經選舉那麼長時間，就沒有批判市府，他完全按照心中是非價值觀談論問題，與個人毫無關聯。

(中時)