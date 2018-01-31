新北市青年失業率 全國最低

2018年01月31日 16:51 中時 譚宇哲

行政院主計總處日前發布統計報告，2017年新北市15歲至24歲失業率為9.4%，25歲至29歲失業率為5.8%，創下六都及全國最低，新北市勞工局表示，未來將進一步在板橋、三重、新店、新莊、汐止等五大就服站，推出虛擬面試系統，提高青年直接錄取機會。

勞工局長謝政達表示，「初次尋職青年就業服務計畫」輔導畢(肄)業後連續失業6個月以上、年滿18歲至29歲青年，藉由提供全方位密集輔導，培養自主釐清職涯方向能力，即早投入職場，自2013年9月推動至2017年，已服務3252名青年。

此外，「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」則輔導居住在新北市年滿18至29歲畢業後近2年內曾從事非典型工作合計3個月以上的青年，轉為典型工作，自2015年3月推動至2017年已服務1089名青年，各就業服務站台至2017年也已媒合服務近3萬名青年。

勞工局表示，本市推動就業服務措施成績斐然，已連續7年獲勞動部就安基金評鑑優等，為進一步協助青年做好職前準備，2018年將直接進入大專院校及高中職辦理職涯講座，引導青年探索職業興趣，未來也將在板橋、三重、新店、新莊、汐止等五大就服站，推出虛擬面試系統，透過電腦虛擬面試互動答題方式，協助青年提升面試反應，提高直接錄取機會。

(中時)