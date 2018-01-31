台北看守所春節懇親會 緊握92歲老母親放不下

2018年01月31日 16:55 中時 吳堂靖

春節將至，法務部矯正署台北看守所30、31日舉辦懇親會，逾百名收容人報名參加，所內才藝班組團上台吹奏陶笛、彈烏克麗麗，學員把握1.5小時的會面時間與家人話家常，學員小林見到92歲的年邁母親及女兒，整場活動3人的手緊緊交疊，場面溫馨。

台北看守所因應春節將至，連續舉辦3場懇親會，所內才藝班帶來〈牽手〉、〈隱形的翅膀〉等多首歌曲開場，獲得台下觀眾熱烈掌聲，不少學員一見到孩子又親又抱，把握1.5小時與家人分享近況，過程中學員小林緊握老母親雙手，直至活動結束還攙扶母親離開，旁人見狀也不禁紅了眼眶。

32歲學員阿文表示，當初兒子出生才5天，自己就因吸毒被抓，看著太太每次獨自帶著孩子探訪，相當後悔，得知參加才藝班就有機會看到家人，馬上報名上課，家人的支持成為學習的動力，最後也學出興趣，希望以後可以教兒子彈。

「如果再重來一次，真的很希望好好孝順爸爸……」同樣也因毒品案入獄的學員阿明談到家人，泣不成聲，他表示當初因生意失敗，欠下一屁股債，依靠毒品逃避現實也不敢回家，導致身體機能受創，緊急送醫開刀後躺了5個月，才幸運撿回一命，過程中都是靠家人的陪伴，如今最愛的父親卻已經不在。

阿明表示，在看守所中因表現良好擔任福利員，負責管理經費、發放物資等，時常須排解學員間的糾紛，過程中也讓自身個性更為圓滑，今天第一次看到9個月大的女兒，下定決心不再走回頭路，已規畫日後開設小吃店，重新展開新生活。

(中時)