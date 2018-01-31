羊肉爐老板灑愛 回饋故鄉無障礙車

出身雲林的新北市中獅子會長郭富進（左）贈送斗南鎮公所身心障礙者醫療專車，由斗南鎮長張勝雄代表接受。（許素惠攝）

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出身雲林的新北市中獅子會長郭富進（左）贈送斗南鎮公所身心障礙者醫療專車，由斗南鎮長張勝雄代表接受。（許素惠攝）
出身雲林的新北市中獅子會長郭富進（左二）贈送斗南鎮公所身心障礙者醫療專車，雲林縣議員賴明源（左三）等斗南地方人士再三感謝郭回饋鄉里。（許素惠攝）

出身雲林的新北市中山獅子會長郭富進返鄉拜訪親友時，發現老家因為公共運輸工具缺乏，導致老人及身心障礙者就醫不便，31日捐贈一輛無障礙設施專車給斗南鎮公所，鎮長張勝雄感謝郭看見故鄉的需要。

50多歲的郭富進出生在斗南鎮阿丹里崙仔庄，10幾歲便離鄉背井隻身到台北打拚，從最基層的學徒做起，後來自行創業，在新北市蘆洲、三重等區開了好幾家羊肉爐店。

雲林縣議員賴明源、斗南鎮代表顏忠義及多位獅友都來見證意義不凡的善行。

郭富進指出，在台北一出門就有捷運、公車，以及隨招隨停的計程車，雲林卻只有聊聊幾路公車，泰半地方公車都未抵達，出門購物就醫都很不方便，希望微薄的心意能對鄉親有幫助，尤其是身心障朋友及老人家。

張勝雄很感謝郭富進觀察入微，看見家鄉的需要，現有公車路線功能在於串連鄉鎮，所以公所每天會以9人座醫療專車，接送偏遠老人就醫、購物等，今年元旦開始全年無休的幸福專車也上路，如今又多一輛無障礙專車，能照顧到更多需要的人。

(中時)

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