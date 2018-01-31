矛頭指朱立倫 鄭文燦：市民沒好水 新北市府要負責

2018年01月31日 17:13 中時 曾薏蘋

年底縣市長選舉，新北市長人選目前民進黨居於弱勢，不過今天民進黨中執會裡，經濟部次長龔明鑫「穩定產業供水策略」專案報告，大家把矛頭指向新北市長朱立倫，桃園市長鄭文燦表示，「新北市民吃不到好水，新北市府要承擔相當大的責任。」

民進黨今中常會，邀請經濟部次長龔明鑫「穩定產業供水策略」專案報告；據轉述，談到攸關改善新北市民飲用水供應的板新二期計畫，鄭文燦說，相較他在桃園市境內，此案相關土地的努力協調，朱立倫就沒那麼積極。他更直指，「新北市民吃不到好水，新北市府要承擔相當大的責任」。

據轉述，正國會的中常委、新北市立委高志鵬也指，板新二期的案子，新北市府根本是得了便宜還賣乖，並認為，板新二期工程很多土地取得，用水加壓站的土地取得，「民進黨不應該這樣吃悶虧」。

政院秘書長卓榮泰答覆時也暗指，板新二期工程很重要，但很多問題，有些縣市政府沒有那麼積極，但這是經濟部的重要工作，行政院還是會全力督促經濟部做好。

據轉述，台中市長林佳龍也提到，他在台中，只要新建的工業區，他也都有鼓勵廠商，能使用在生水，蔡英文總統當場也認為這可以研究，不過，龔明鑫則說，恐有不同企業別的需求，這需要再評估。

民進黨發言人吳思瑤轉述，蔡英文總統裁示，水環境建設，已經成為政府目前穩定供水計畫的骨幹。行政團隊要緊盯進度，落實建設。許多水資源開發計畫，涉及到環境的開發與建設。經濟部必須跟地方政府積極合作，密切溝通，讓民眾清楚我們的開發計畫，是對環境保育及水資源妥善運用有很大幫助。

總統表示，產業用水會持續成長，但氣候變遷將使供水條件更加嚴竣，請行政團隊確實依開源、節流、調度與備援等四大策略，結合納入前瞻基礎建設計畫及相關計畫落實推動，穩定產業供水。

(中時)