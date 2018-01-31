美俄巡洋艦大對決：光榮神盾誰更強？

2018年01月31日 17:27 中時電子報 江飛宇

目前全球海軍只有俄羅斯和美國有「巡洋艦」(Cruisers)，俄羅斯有3艘「光榮級」飛彈巡洋艦(Slava-class cruiser)，而美國則有22艘「提康德羅加級」飛彈巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)，以數量來看當然是美國佔優勢，不過我們必須問...哪一種巡洋艦能夠能贏得一對一的單挑戰鬥？

美軍媒體《我們很強》(we are the mighty)報導兩，美俄兩國的巡洋艦功能大致相同，它們都具備區域防空、攻艦作戰，以及反潛作戰的能力，而且都是艦隊的中堅骨幹。

提康德羅加級巡洋艦是世界第1種採用神盾系統（AEGIS system）的作戰軍艦，具有4面AN/SPY-1艦用相位陣列雷達，具有極好又即時的空域追蹤監看能力，甚至可以監視到大氣層外的彈道彈，自此「神盾艦」成為改變軍艦設計思想的典範，全世界的海軍都在引進、製作和研發神盾艦。提康德羅加級的主要武器群是由前後兩組61單元的Mk 41垂直發射系統組成。可以裝載多種飛彈，包括標準飛彈系列(SM-2、SM-3、SM-6)、 RIM-162先進海麻雀飛彈(ESSM)，負責對空與防衛作戰，以及BGM-109戰斧巡航飛彈，做為陸攻武器。這型巡洋艦也有兩座5英吋炮(127公釐)，兩具3聯裝Mk 32魚雷發射器，可發射12.75英寸(323.8公釐)魚雷，2具4聯裝RGM-84魚叉飛彈，做為遠程反艦武器，還有2挺Mk 15方陣快砲(Phalanx)或是海公羊近距離防衛系統(RAM)。

俄國光榮級巡洋艦,16具朝前方的巨大發射器是外型特徵。(圖/俄國海軍)

相比起來，光榮級巡洋艦的偵搜能力就顯得落伍，然而光榮級的特點在於龐大的武裝，包括16枚SS-N-12(P-500,玄武岩)衝壓式超音速反艦飛彈，64枚SA-N-6(海用S-300)防空飛彈，兩枚SA-N-4(4K33 )短程防空飛彈，1具 130公釐口徑雙聯裝艦砲，兩具21英寸魚雷發射管，和6基AK-630 30公釐機炮，武器種類同樣玲瑯滿目，也是令人生畏。

作者認為，光榮級的直升機庫只能容納1架直升機，搜敵能力比較差，這在1對1決鬥中會吃大虧的。(圖/俄國海軍)

那麼，2種都有「最強巡洋艦」之名的巡洋艦，來場一對一決鬥會發生什麼結果？在很大程度上，將取決於誰會先看到對方。雖然2型軍艦都有很長的反艦飛彈，但是受限於地球曲率，要發現海平面以外的目標並不容易，所以必須利用艦用直升機觀察。光榮級巡洋艦可以使用一架Ka-27直升機，然而提康德羅加級則有2架MH-60R海鷹直升機，這將給提康德羅加級一個明顯優勢，因為這2架海鷹直升機可以通過雷達的三角測量，為提康德羅加級發射魚叉飛彈提供足夠精準的定位。

接下來，這場假想戰鬥的關鍵是反艦飛彈的性能。光榮級的反艦飛彈數量是提康德羅加級兩倍(光榮級16枚SS-N-12，提康德羅加級8枚魚叉)，而且SS-N-12的射程又比較長，威力也巨大(彈頭重量達到1噸)，但是這些飛彈的飛行高度很高，儘管擁有2馬赫的性能，但是也很很容易被提康德羅加級的神盾系統發現，以多重防禦網加以反制，包括電子干擾的軟殺，以及標準飛彈、ESSM飛彈、方陣快砲的硬殺。

作者認為，美國巡洋艦的機庫較大，可容納2台SH-60海鷹直升機是巨大的搜敵優勢，而且還有企鵝飛彈可以幫忙攻擊敵艦。(圖/美國海軍)

至於提康德羅加級使用的魚叉飛彈雖然射速慢，但是魚叉飛彈的飛行高度很低，攔截難度很大，至少會有一兩枚能夠擊中光榮級。還有MH-60R海鷹直升機如果配備AGM-119企鵝反艦飛彈，也可以提供第2次射擊。

在經過這場雙方互擊以後，光榮級可能已經受損，需要處理火災、浸水和指揮系統遭到破壞，而提康德羅加級應該安然無事。此時我們的美國軍艦有兩個選擇：是要用2具五英寸砲來射擊，或者繼續用飛彈擊毀對方。當然，要是過於疏忽靠得太近，不慎進入光榮級魚雷管的射程範圍內，那麼美國巡洋艦可能會吃到輕敵的苦頭。

不過在這一天結束時，我們會像往常一樣，把籌碼押在美國提康德羅加級巡洋艦上，它會是最後的贏家。

(中時電子報)