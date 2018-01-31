徐榛蔚確定披藍袍 綠營尋嘸人一戰花蓮

國民黨立委徐榛蔚（左）確定代表國民黨參選花蓮縣長。（許家寧攝）

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立委蕭美琴在地方長期耕耘，被視為徐榛蔚最強勁的對手。（許家寧攝）
陳菊愛將新潮流的東服中心執行長許傳盛，勤走基層但支持度仍不振。（許家寧攝）
基層目前不放棄勸進蕭美琴，縣議員劉曉玫也證實黨中央有徵詢她參選意願。（許家寧攝）

國民黨布局年底百里候，今日召開中常會進行第二波提名，花蓮縣長確定提名縣長傅崐其之妻，不分區立委徐榛蔚披掛上陣，反觀綠營「等嘸人」一戰，目前除陳菊愛將行政院東服中心執行長許傳盛、立委蕭美琴，甚至議會問政辛辣的縣議員劉曉玫也在規畫之內。

花蓮政治版圖長期藍大於綠，民進黨過去一直未能插旗的艱困選區，「縣長夫人」徐榛蔚雖是政壇新手，但兩年來在國會認真問政為花蓮爭取建設，「徐立委」形象深植人心。根據中時民調徐榛蔚獲51.3%的支持度，大勝同黨的議長賴進坤，順利出線代表國民黨出征。

徐榛蔚挾著另類「執政優勢」，有丈夫傅崐萁「五星縣長」光環加持，目標延續幸福城市政績；徐榛蔚也感謝黨內許多前輩支持，在國民黨再奮起的時刻，花蓮需要有能力、有執行力以及果斷決策力的縣長，打通花蓮任督二脈，帶領花蓮站上國際舞台。

苦無戰將的民進黨，高層雖放話「一定不會缺席！」有意參選的陳菊愛將許傳盛支持度疲軟，2年前撼動藍營鐵票區，擊敗國民黨創下綠營在花蓮最高的得票率的蕭美琴，被視為徐榛蔚最強勁對手，但蕭承諾「做好，做滿」參選意願不高。

萬一基層無法勸進蕭美琴參選，擁有5屆民代資歷的縣議員劉曉玫，問政炮火猛烈，尤其在議會揭弊力抗縣長傅崐萁表現備受蔡英文肯定，獲得小英特別點名，劉曉玫昨日鬆口證實，近來有黨內高層徵詢她參選縣長意願，目前正在審慎評估中。

(中時)

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