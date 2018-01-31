書寫「點亮台灣」國寶書法大師病逝 總統致輓聯追弔

國寶書法家黃茂己病逝。(資料照，許素惠攝)

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95嵩壽的國寶級書法家黃茂己1月17日病逝，令各界不捨，總統蔡英文等政要都致輓聯追弔，2月1日將出殯。

黃茂己直至8、90高齡，行筆仍蒼勁有力，養成 教育全靠自練自行一體，墨寶在貿易蓬勃年代大量輸日，於日本當兵 時因字寫得漂亮大獲賞識而升階，曾被日著作納為台灣七大國寶，和 奇美集團創辦人許文龍並列，人與字同樣傳奇。

蔡英文總統2016年春「點亮台灣」春聯就是黃茂己的作品，台南長榮中 學畢業的他，年少時文武雙全，除了漢文、書畫外，運動體能也是翹楚，曾是排球國手，網球也打得很好，田徑跳高、跳遠、游泳等，全都一把罩。

小三就開始寫書法的黃茂己，既無拜師也無臨摹名家書體，全靠勤 練，墨寶在1970年前後貿易蓬勃年代大量出口到日本，兒子黃義仁當 時才國中，天天下課當書僮磨墨，十多年前遊日曾遇見自己作品，煞是有趣。

黃茂己曾被日本徵召加入軍隊，奉派到日本學習修飛機，也因為字寫得好看，從技工兵升上文書，前後在日本住了4年，近水樓台遇見妻子，締結一段異國姻緣。黃妻5年前病逝，黃茂己思妻情切，還以 日文為詩，抒發對亡妻的深情。

黃茂己的書法迄今還受日本人珍愛，不時跨海求字典藏，日本曾有著作將他列為台灣七大國寶，和奇美集團創辦人許文龍並列。但他卻虛懷若谷，淡泊名利，自認是個平凡人，筆名「鳩翁」，意味如斑鳩無奇。

(中時)

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