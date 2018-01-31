反對管中閔學生之一 過去曾酸ROC國軍都是垃圾

2015年10月12日，AT-3教練機2名殉職飛官在岡山空軍官校舉行聯合公祭，空軍4架AT-3型教練機在現場上空衝場，向2名殉職飛官致敬。（圖／中央社）

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中時電子報
反對管中閔學生的郭姓學生，2015年9月26日在臉書發文。（圖／取自臉書）
反對管中閔學生的郭姓學生，2015年9月26日在臉書發文。（圖／取自臉書）

台灣大學校長遴選委員會日前選出管中閔出任校長後，一波三折。反對管中閔的學生於1月29日在台大校門口拉布條，反對管中閔出任台大校長。不過媒體發現其中一位擔任聯絡人的郭姓學生，於2015年9月26日在臉書對於2位空軍AT-3教練機飛官的殉職，表示「ROC國軍都是垃圾」。

空軍2位AT-3教練機飛行官於2015年9月22日上午進行「儀器飛行」課目訓練時，在南投、花蓮交界山區從雷達螢幕上消失，26日救難人員尋獲飛機殘骸，確定2人罹難。

郭姓學生的臉書於2015年9月26日表示，看到ROC空軍在飛行訓練時失聯的消息，以及臉書關於RIP的動態，一些內容實在讓她忍不住噗嗤。她表示，「遇到ROC國軍，會直接視為腦殘，除非後來認識、熟悉後有反證推翻。通常很難啦，呵呵。」

她的臉書寫道，「太多人搞不清楚自己該守護的是ROC還是台灣，一天到晚在捍衛中華民國啊，也是一種斯德哥爾摩」、「ROC國軍，都是垃圾」！

根據東森新聞雲報導，當時殉職飛官的胞妹曾表示，沒什麼資格要求別人感謝，但希望在做任何事前，停下來想一想，然後懂得尊重。

(中時電子報)

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