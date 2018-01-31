SBL》明星賽票選進入倒數 張宗憲率先破萬

富邦勇士前鋒張宗憲是今年明星賽網路票選最先拿到破萬票數的球星。(中華籃協提供)

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中時電子報

隨著今年SBL明星賽網路票選僅剩4天時間，明星紅、白兩隊各個位置爭搶更趨白熱化，富邦勇士「噴射飛人」張宗憲挾著兩度獲選單周最佳球員氣勢，在網路票選率先搶下破萬選票，目前他以10865張票穩居「票王」寶座。

除了張宗憲，目前網路選票排名第2的是去年世界盃男籃國手台啤「安佛森」蔣淯安，他以9944張票排在明星紅隊後衛首位，拿下第3高選票則是富邦勇士「豪弟」林書緯，他以9192票緊追在蔣淯安之後，同樣展現高度人氣。

目前富邦、裕隆、台啤與台銀組成的明星紅隊，占據入選位置分別是：(前鋒)張宗憲、呂政儒、周伯勳、黃聰翰；(中鋒)林郅為、賈西亞；(後衛)蔣淯安、林書緯、周士淵、洪志善。

至於達欣、璞園與金酒組成的明星白隊，暫時列在入選位置的是：(前鋒)簡浩、黃泓瀚、邱金龍、林宜輝；(中鋒)戴維斯、布拉；(後衛)蘇翊傑、陳堅恩、林冠綸、彭俊諺。

明星賽網路票選將在2月4日晚上23點59分結束，網路票選占40％，現場票選占60％，每隊共選10人，加上教練推薦2人，還沒投票的球迷，可以前往明星賽投票網頁：https://event.get-win.com.tw/SBL2018/vote.php。

(中時電子報)

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