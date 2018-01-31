SBL》明星賽票選進入倒數 張宗憲率先破萬

2018年01月31日 17:12 中時電子報 黃及人

隨著今年SBL明星賽網路票選僅剩4天時間，明星紅、白兩隊各個位置爭搶更趨白熱化，富邦勇士「噴射飛人」張宗憲挾著兩度獲選單周最佳球員氣勢，在網路票選率先搶下破萬選票，目前他以10865張票穩居「票王」寶座。

除了張宗憲，目前網路選票排名第2的是去年世界盃男籃國手台啤「安佛森」蔣淯安，他以9944張票排在明星紅隊後衛首位，拿下第3高選票則是富邦勇士「豪弟」林書緯，他以9192票緊追在蔣淯安之後，同樣展現高度人氣。

目前富邦、裕隆、台啤與台銀組成的明星紅隊，占據入選位置分別是：(前鋒)張宗憲、呂政儒、周伯勳、黃聰翰；(中鋒)林郅為、賈西亞；(後衛)蔣淯安、林書緯、周士淵、洪志善。

至於達欣、璞園與金酒組成的明星白隊，暫時列在入選位置的是：(前鋒)簡浩、黃泓瀚、邱金龍、林宜輝；(中鋒)戴維斯、布拉；(後衛)蘇翊傑、陳堅恩、林冠綸、彭俊諺。

明星賽網路票選將在2月4日晚上23點59分結束，網路票選占40％，現場票選占60％，每隊共選10人，加上教練推薦2人，還沒投票的球迷，可以前往明星賽投票網頁：https://event.get-win.com.tw/SBL2018/vote.php。

(中時電子報)