北韓派玄松月赴南韓 是為掩飾陰謀？

2018年01月31日 17:33 中時 施施

北韓日前同意派隊參加南韓主辦的平昌冬季奧運會，並派出牡丹峰樂團團長玄松月率領代表團到南韓視察比賽及表演場地，兩韓關係似有回暖之勢。但南韓媒體分析指，北韓之所以派出玄松月，是為了分散外界注意力，掩蓋北韓參加平昌冬奧的真實意圖。

由南韓「脫北者」經營的新聞網站《每日北韓》引述平壤消息人士指，玄松月被指曾是北韓領導人金正恩的女友，因此北韓當局相信，若由玄松月訪問南韓，南韓媒體就會專注報導她與金正恩種種無關緊要的緋聞，如此就能營造出比較輕鬆的氣氛。另名消息人士則透露，北韓文藝先遣隊赴韓的行程多次臨時變卦，目的是要「測試南韓政府的決心」，好讓北韓在兩韓各項談判中取得優勢。

報導又指，北韓當局曾於本月19日以「玄松月南韓策略」為題，舉行緊急演講，要求包括國安部、人民保安部等中央政府部門幹部出席。演講的重點在闡述利用玄松月率團赴韓的機會，宣揚北韓勞動黨在兩韓問題上的原則，例如：在談判中要佔上風及調整談判速度等。

另外，南韓韓聯社引述國會情報委員會人士，指身份神秘的玄松月1977年於平壤出生，而非外界傳說的1972年，如上述消息屬實，則玄松月比金正恩大7歲。且玄松月已婚，去年10月入選勞動黨中央委員會候補委員，而非宣傳部副部長。

在美國總統川普30日發表國情咨文前夕，北韓官媒朝中社也發文批評美國的人權狀況，指華府是「最違反人權的國家」，尤其川普上任以後，情況愈發嚴重。

(中時)