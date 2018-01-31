吳沛憶看板規格總統級 蔡宜珊開火轟「錢脈哪來」

2018年01月31日 17:22 中時 曾薏蘋

台北市中正萬華區綠營市議員選舉大爆炸，該區參選人余天女兒余筱萍及綠營新人吳沛憶出席專訪，節目前吳沛憶分享暖暖包給余筱萍。（陳君瑋攝）

民進黨中正、萬華區台北市議員初選參選人蔡宜珊今向黨中央抗議，同樣角逐初選的吳沛憶，「為什麼你有實力，能動用到總統大選級的廣告看板？」她質疑以吳的年紀、資歷怎麼可能有那麼多錢？錢脈哪裡來？黨秘書長洪耀福應暫時退出選對會以示公平。

蔡宜珊指出，請吳沛憶拿下「小英栽培」，因為吳沛憶曾上節目公開說，「她的『小英栽培』，沒有事先取得黨主席同意」，並說這是中性字眼，不需要事先報備，令人懷疑其的誠信；吳來黨中央應徵工作，是黨中央付的薪水，又不是黨主席，「我們好多人這次要參選的人，都曾在黨中央工作，難道每個人都是說『誰栽培』嗎？」

蔡宜珊表示，她的第一份工作也是在黨中央婦女部，今天吳的17面看板，實在太扯了，31歲，工作3年半，可以取得的錢脈，但這17面，若只花100萬，這怎麼可能？17面若都是贊助的，參選人一毛錢都不花，光是製作費和施工費，就已經超過100萬了。若17面都不是贊助，可是都是重要路口，這種恐怕只有市長或總統選舉的重要企業主，或有權力的人，才會知道這些看板背後的老闆是誰？「到底背後有誰幫她打點」。

蔡宜珊表示，「我們參加初選的人，都這樣在陪她玩一場，是在『裝肖ㄟ』？」秘書長洪耀福雖然否認日前媒體報導，請黨副秘書長高幸雪幫吳籌款一事，但光是看的吳看板的規格，實在令人難以置信。

蔡宜珊強調，如果吳沛憶無法清楚說明白為何區黨部主委要單獨帶她跑行程，及不撤下混淆地方視聽的選舉看板，無疑坐實媒體報導與余天主委的懷疑，確實有黨內高層刻意扶持吳沛憶，以排擠其他新人參選的機會。

(中時)