「阿嬤生病」老梗 酒女狠撈男客1100萬元

示意圖（新聞無關/本報系資料照）

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「妹妹出國」、「爸爸欠錢」、「阿嬤生病要去開刀住院」…這些詐騙話術雖然都已算是超級老梗，但是張姓酒店女卻利用這些藉口，硬是從簡姓男客身上狠撈1100萬元，新北地檢署31日依詐欺罪嫌將張女起訴。

某公司簡姓老闆在2015年11月前往北市長安東路某酒店消費，看到當時38歲張姓酒店女後驚為天人，此就經常前往酒店消費並指定要由張女坐檯，張女發現簡男把她當作紅粉知己，從2016年5月到12月間，藉故向簡男借了1100萬元。

檢方調查發現，張姓酒店女以「父親在外積欠大筆債物」、「祖母生病需要醫藥費」、「妹妹出國需生活費」、「投資酒店生意」等藉口騙錢，儘管這些詐騙話術超級老梗，一點也不創新，但在張姓酒店女子的大獻殷勤灌迷湯下，簡男竟也先後付出共1100萬元。

張姓酒店女拿到這些錢後拿去繳交卡費、整容，直到2017年1月張女因案入監，簡男才發現當了火山孝子被騙錢。

張女辯稱，她確實向簡男借了1100萬元，但其中有幫簡男支付積欠酒點款項150萬元，另也有還了數次錢，只是尚未清償債務，並非詐欺。

檢方則認為，張女利用簡男對她好感藉故騙錢，所得款項全都用在與借款理由毫不相干的事務上，31日依詐欺罪嫌起訴張姓酒店女。

(中時)

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