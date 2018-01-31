北韓黨媒抨擊日本藉由假造北韓威脅 修改和平憲法

2018年01月31日 17:33 中時 季節

日本於2017年改選眾議院，執政黨自民黨成功獲勝，首相安倍連任後繼續推動貫徹修改日本和平憲法的政見，但北韓執政黨的媒體《勞動新聞》30刊登評論，批評日本藉由假造假造北韓威脅 ，來推動修改憲法，並實施海外擴張。

北韓官方媒體朝中社30日報導指出，前不久，日本ＮＨＫ廣播播出「北韓發射飛彈」的錯誤報導，使整個日本列島一度陷入大混亂。當時鬼哭神嚎的餘音尚未消逝,在東京發生了一場根據「飛彈在飛來」的腳本進行的緊急疏散訓練騷動。據稱，去年在日本全域進行這種訓練超過２０次，但在東京尚屬首次。

《勞動新聞》３０日則發表署名評論聲稱上述情況暴露，這是日本反動統治集團要在日本社會造成恐怖氣氛，並借機修改憲法，企圖實現蓄謀已久的海外擴張野心的狡猾伎倆的產物。

《勞動新聞》指出，安倍集團不斷發出「飛彈發射」等虛偽報導和進行疏散訓練騷動，企圖從而引發日本人的不安情緒和緊張，使他們不得不贊成修改憲法。

評論強調，日本政客還是不要做奸詐的小計謀。切勿忘記戰敗國的歷史教訓，順應戰略格局完全改變了的當今地區環境，才是明智之舉。國際社會也絕不會容忍日本的海外擴張活動。日本在發足狂奔的軍國主義復活之路，就是自取毀滅之路。

(中時)