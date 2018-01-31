創世寒士尾牙宴經費告急 竟有人要索還捐贈發票

2018年01月31日 17:35 中時 黃國峰

只剩3天，每年過年前由創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理的「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30尾牙」台中場，即將於2月4日在演武場後方停車場，邀請1,700位植物人家屬、寒士、單親媽媽與獨居長輩在冷冷的冬天，一起團圓圍爐，但目前經費尚缺2成5的情況下，竟有民眾要索回已捐發票，讓志工很傻眼。

創世台中分院長陳韋龍指出，近年來經濟不景氣，捐款縮水外，佔創世基金會經費來源約二成的發票捐贈也大幅縮水，去年只募到400萬張，而前年則還有500萬張，銳減約2成左右，可能是因為沒有加薪，民眾較少消費，或者想要自己留著對發票。

而更傻眼的是，每季總會遇上一、二次要求索回發票的事情，讓志工花費一、二天的時間在堆積如山的票海中，大海撈針，理由大多是要報帳、或誤投。例如去年有一位男子要求索回二張發票，理由是，因為買的鞋不合腳，要拿回去退換貨，12人一組的志工，只好從約4萬張的發票中，花了二天的時間，終於找回那二張發票。也有因為發票獎金提高到千萬元，民眾要拿回自己對獎，讓志工嘆，找到的機會，應該比中獎機率還低。

創世指出，除提供植物人到院安養外，也推動植物人到宅服務，全台中約有近100個家庭，目前由二位護理師定時到宅提供原床泡澡、換藥、用藥諮詢、陪伴、發放物資等服務，此次寒士尾牙宴也由護理師變身快遞天使，帶著民眾的愛心，將吃飽30尾牙宴的邀請函送到每個植物人家裡，看著家屬開心期待的眼神，再怎麼辛苦都值得了。

創世台中分院長陳韋龍表示，今年寒士尾牙宴，就要在2月4日舉辦，經費尚缺2成5，急需社會各界緊急發揮愛心，歡迎購買「旺福」相關義賣品、手作品、認助急難救助紅包（一人500元），或認助當日餐點及相關設備（一桌5000元），讓弱勢朋友在歲末年終前，能感受社會的溫暖。詳情請洽愛心專線：（04）23841126 郵政劃撥：22022328（創世基金會）

(中時)