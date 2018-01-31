確定了！國民黨提名林姿妙參選宜蘭縣長

羅東鎮長林姿妙確定代表國民黨參選宜蘭縣長。（李忠一攝）

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民進黨宜蘭縣長人選仍未敲定，但可能是由立委陳歐珀（左）、代理縣長陳金德（右）2人其中一人出線。（李忠一攝）

被稱為民主聖地的宜蘭縣將是年底選舉的一級戰區！今天（31日）國民黨提名林姿妙參選宜蘭縣長，確定代表藍軍出征後，林姿妙提出拚經濟、安居樂業的政見；民進黨選情仍撲朔迷離，但人選漸顯單純，可能是立委陳歐珀、代理縣長陳金德較勁，由「雙陳」其中一人披上綠營戰袍對決林姿妙。

宜蘭縣長選舉被綠營視為艱困選區，徵召陳金德傳聞甚囂塵上，陳金德面對媒體時，對於徵召一事他回應說「狀況我不清楚，所以實在不方便表示意見。」陳歐珀則強調黨的機制「沒有徵召的選項。」

不過，隨冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和經黨內協調後，退出縣長提名初選，「由陳歐珀出線」也在坊間流傳，對此陳金德也說：「我沒有登記初選，狀況我也不了解。」但他直言，宜蘭選情嚴峻，必須集所有智慧與力量來找人選。

陳歐珀表示，與謝燦輝、江永和都有團結宜蘭顧全大局的共識，他會配合黨中央的程序來走。對於黨內指他民調低，陳歐珀說，民調都是一時現象，對勝選有絕對的信心。

國民黨敲定由林姿妙選縣長，林姿妙表示，以縣民優先的角度來看，宜蘭縣需要一位能夠貼近基層、傾聽民意的人去為民服務，政策必須要真正了解地方困境，提出對策和方法，以及了解、熟悉基層的人來推展宜蘭縣政。

林姿妙提出經濟、交通、觀光、農業、環保、長照、幼兒、城鄉發展等解決宜蘭問題的8大面向，未來會一一向鄉親報告施政理念與方向，林姿妙表示，希望在這塊土地生活的宜蘭人團結一致，一起拚出宜蘭的好生活。

(中時)

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