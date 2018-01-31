能讓敵艦斷訊 陸最強電子戰機日本海演練

2018年01月31日 17:30 中時電子報 楊幼蘭

中國海軍運-9JB綜合電子戰機1月29日飛越對馬海峽，赴日本海展開例行遠海訓練。運-9JB是大陸自製，也是中國海軍現役整體性能最強的新一代電子戰特種飛機，將全面取代運-8系列特種飛機。

而在運-9JB飛機出動的前一天，1艘舷號為532的054A型飛彈護衛艦已行經對馬海峽，抵達日本海進行訓練。另據大陸媒體報導，運-9JB電子戰飛機在與532飛彈護衛艦互為對手，進行了一番對抗演練後，沿原路返回。

大陸軍事微博百戰刀分析稱，054A型護衛艦資訊戰能力強，運-9JB電子戰飛機則專門針對敵艦通信、資訊接收/分發處理系統實施干擾和壓制，兩者之間的對抗演練顯然針對性極強。

運-9JB飛機在中國高新系列飛機中的型號為高新8號，從性能上看，它類似美軍EP-3系列特種飛機，具備電子偵察、電子對抗等綜合電戰能力。

中國海軍運-9JB飛機主要針對敵軍艦艇通信指揮網進行偵察，同時還能進行主動電子干擾/壓制，切斷敵艦與外界通信聯繫。由於採用了嶄新帶增壓艙的飛機平臺，運-9JB終於幫助中國海軍擺脫先前運-8JB（高新2號）只能在低空活動的苦惱。

分析稱，運-8JB情報收集機無論在機頭下方，或是垂尾前方，都安裝了大型天線，能對敵艦進行被動探測，並將資訊傳給其他平臺。它經常與中國海軍轟-6G轟炸機配合行動，因此主要是發揮預警探測、目標指示等作用，似乎沒有電子對抗力。而運-8JB相關電子設備比運-9JB裝備的設備更大，但性能卻遠不如後者。

運-9JB電子戰飛機不但能從事中高空對海偵察，分析指出，在機頭與機身兩側，都安裝了中國自製新型電子輻射源探測天線。其中機身側面雷達天線整流罩體積較小，顯示中國軍用電子元件、設備小型化做得較好。而這些機體外部的突起物愈小，對飛機飛行產生的不利影響也愈小。

然而，小型化絕不是以降低探測，干擾性能與距離為前提。反之，運-9JB飛機的被動探測、主動干擾能力和作用距離，和運-8JB比起來大有提升。

這次來自東海艦隊的054A型護衛艦荊州艦提前一天抵達日本海相關海域，可能先進行了既定科目訓練。而第二天運-9JB飛機抵達後，雙方顯然展開了一番「龍爭虎鬥」。

054A型護衛艦經過持續改進升級，不少已改裝海軍綜合資料鏈，增加寬頻資料鏈和三軍資料鏈，換裝新型戰術衛星通信站，它的資訊作戰水準在中國海軍艦艇中數一數二。

運-9JB除了能讓敵艦「斷網」，它的電子信號偵測收集，以及儲存處理能力在中國海軍特種飛機中也名列前茅。因此，它除了與054A型護衛艦進行實兵對抗訓練外，在飛經對馬海峽，抵達任務空域的過程中，預計也會進行電子偵察方面的相關訓練。

分析認為，2018年中國海軍特種飛機的首次遠海飛行將任務區域選在日本海，相信接下來會按照年度訓練計畫，到更多遠洋空海域進行例行飛行訓練。

(中時電子報)