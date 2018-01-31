中天美女主播回來了 因病靜養1年重返主播台紅了眼眶

2018年01月31日 17:28 中時電子報 吳玫穎

洪淑芬重返主播台。(中天提供)

盧秀芳獻花歡迎洪淑芬歸隊。(中天提供)

好久不見的中天新聞主播洪淑芬回來了！2月1日將強勢回歸中天新聞52頻道，負責播報午間新聞黃金時段，同時也將重回《台灣大搜索》主持人的崗位。洪淑芬在2016年底發現健康出狀況，不得不暫時放下熱愛的新聞工作，難得地放自己一個大假，調養身體與陪伴家人。

睽違一年，洪淑芬重返主播台，當家主播盧秀芳率領新聞部主播群舉辦盛大歡迎會，除了獻上花束與蛋糕，眾人更輪番送上愛的擁抱，讓洪淑芬驚喜不已，感動到紅了眼眶。洪淑芬感性地說：「雖然這一年當中經歷了一些苦難，但我覺得這都是一個美好的歷程，這段時間感受到非常多人對我的愛，很多同事都非常關心我，這一年覺得自己獲得了好多好多。」

洪淑芬曾以「後山的心靈捕手」系列報導獲得第四屆星雲真善美新聞傳播獎─潛力獎，在中天擔任記者、主播工作近20個年頭，洪淑芬說自己真的是個工作狂，過去幾乎沒有休過長假，9成的生活重心都放在新聞工作上，除了播新聞，還身兼行政工作，並主持《台灣大搜索》、《夜問打權》等節目，也經常代班《新聞深喉嚨》、《大政治大爆卦》，洪淑芬坦承說：「那陣子真的非常忙碌，以致於沒有時間照顧到健康，這一年上天強迫我必須休息，好好的休養，也讓我發現自己以前都忽略與家人相處的重要，現在我花更多的時間陪伴母親與家人。」而至今仍是小姑獨處的她，談到有沒有可能走入婚姻，她則大笑說：「早已經把自己嫁給了工作」，對新聞工作的熱忱始終不曾改變。

重返主播台，同事都稱讚洪淑芬變年輕了，站在過去的照片旁，明顯減齡不少。洪淑芬說，現在的確比以前瘦了4公斤，但是身體各方面狀況比過去更佳，像是體脂肪、體能都比以前好，現在每天可以走超過1萬步，也準備重拾過去熱愛的瑜珈，未來要把健康放在第一位。重回新聞工作崗位，適逢選舉年，她也摩拳擦掌、準備全力衝刺選戰新聞，洪淑芬表示：「現在選舉打的是新媒體與新科技，24小時不斷電的新聞台，正適合連結新媒體科技，以全新的方式，提供觀眾最即時、最準確的報導。」

在休息的這段日子裡，洪淑芬透過看書、看電影充實自己，她表示自己什麼書都看，7歲小孩寫的書也認真讀完，包括雜誌、食譜、歷史地理等各式書籍統統都不放過，「我利用這一年放空自己，像海綿一樣涉獵各類書籍，也看了很多電影，像是去年看了《鋼鐵英雄》這部電影，從中得到許多啟發，劇中主角是一位投身戰爭的士兵，但他不願殺人，只一心想在戰場上多救一個人，未來我也希望能以自身的經歷，去幫助更多的人。我也從人生各面向重新思考新聞工作的核心價值，希望能帶給觀眾更有深度的報導。」

中天新聞52頻道從2月24日起將調整周六晚間節目時段，晚間8時播出《台灣大搜索》、9時至11時《文茜的世界周報》、11時《神秘52區》，期待在2018年帶給觀眾全新感受。

(中時電子報)