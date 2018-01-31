玩好大！湯姆哈迪願賭服輸 把李奧納多刺身上

湯姆哈迪願賭服輸，遲了兩年還是把好友「李奧無所不知」字樣刺青在身上。(達志影像)

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中時電子報

曾在《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《瘋狂麥斯：憤怒道》等賣座大片中，以精湛演技驚豔全場的英國演技派男星湯姆哈迪(Tom Hardy)，兩年前跟男神李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)合作《神鬼獵人》，兩人因此成為摯友，感情好到可以打一個玩超大的賭注，那就是湯姆哈迪該年度是否被提名奧斯卡，而結果大家都知道，湯姆賭輸了。

據美國《Us》周刊報導，消息人士表示，李奧覺得湯姆在片中的演出非常精彩，覺得好友必定提名奧斯卡獎最佳男配角獎，然湯姆不覺得自己有到這程度，於是兩人打賭，輸得要把對方的名字兼臣服之詞刺青在身上，結果湯姆哈迪真的以《神鬼獵人》爆冷提名奧斯卡最佳男配角獎，雖然最終拿下小金人的是《間諜橋》的馬克萊倫斯，然李奧納多仍是贏了賭注。

湯姆哈迪之前受訪時也提過這場賭注，坦言他還沒做刺青，不是輸不起，而是「他(李奧)寫『Leo knows everything』真的太醜了，醜到我沒辦法刺身上」，但表示已跟好友承諾真的會去刺，前提是影帝得好好寫字！而雖然拖了2年，但湯姆哈迪真的將那行「李奧無所不知」悄悄刺在右上臂，讓網友大讚他是願賭服輸的真男人，但也笑湯姆是笨蛋，因為「他應該刺小一點啊！」。

(中時電子報)

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