中市汰換燃油鍋爐政策獲中央採納全國實施

2018年01月31日 18:06 中時 盧金足

台中經驗，全台實踐！台中率全國之先，補助中小型工廠汰換燃油鍋爐為燃氣，並訂定全國最嚴標準，有效減少PM2.5排放。該政策已獲得中央肯定並採納推廣全國實施，行政院環保署近期已公告鍋爐加嚴標準草案，經濟部也宣布將於2018至2019年補助汰換全國2090座工業鍋爐。對此，市長林佳龍於臉書表示感謝，希望藉此讓全國改善空汙成效更顯著。

林佳龍表示，只要有好的策略，市府都願意率先嘗試。對抗空汙，台中市盤點各種汙染源，針對固定、溢散、移動三大主要污染源，務實規劃空汙防制策略，上任以來已啟動86項因應政策，並有19項領先全台。現在台中PM2.5年均濃度已從2014年27微克，降到2017年20微克，距離聯合國空品指標15微克僅剩「關鍵5微克」。市府會繼續努力盡快達成目標。

環保局長白智榮指出，燃煤及燃油鍋爐是台中重大汙染源之一，為加以管制改善，經發局於104年訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，補助燃油或燃煤鍋爐汰換成燃氣鍋爐，2017年更將補助金額上限由原本30萬元提升至50萬元，補助金額與中央相同，業者可擇一補助。

同時，環保局採取全國最嚴格的鍋爐加嚴標準，優先針對蒸氣量每小時2噸以上的鍋爐列為管制對象，鼓勵業者盡早汰換；今年起，全市不分大小鍋爐皆將全面列管補助汰換，未來不再核准業者新設燃重油及燃煤鍋爐；既存的燃油鍋爐則給予1年半的緩衝彈性，讓業者有充分的時間進行改善。

經統計，2017年底台中已有126家業者申請補助，48家完成汰換。環保局今年編列3000萬元補助預算持續推動老舊鍋爐汰換，目標2019年前全市181座列管重油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；對於礙於天然氣管線未普及的業者，可以加裝汙染防制設備，以符合加嚴排放標準的規定。

此外，環保局表示，雖然環保署公告的鍋爐加嚴排放標準草案預計最快2020年實施，但市府2017年訂定「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」，已經環保署核定並發佈實施，既存燃油鍋爐最遲須於2019年以前完成改善，呼籲須配合改善的業者仍須符合台中加嚴標準規定，加速汰換腳步，避免違規受罰。

(中時)