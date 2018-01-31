全國動物收容管制評鑑 中市蟬聯特優

市長林佳龍推動流浪動物零撲殺奏效，中市獲農委會2017年「全國動物收容管制業務」評鑑特優。（盧金足攝）

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台中市府將建置專職救援機制，媒合更多熱血動物醫院及民間人力，加入犬貓緊急救援行列。（盧金足翻攝）

農委會2017年「全國動物收容管制業務」評鑑結果出爐，台中市再度獲得特優，市府將建置專職動物救援機制，同時媒合更多熱血動物醫院及統一專職民間人力，加入緊急救援行列，提供犬貓全面保護。

台中市收容流浪動物的園區，多年前曾發生「狗吃狗」憾事，為洗刷汙名，市府因應零撲殺政策，媒合具有愛心的動保團體或中途之家照顧流浪犬貓，減少收容所適應不良或空間擁擠死傷的問題。

動保處表示，犬貓認養率從年約不到6成上升至8成以上，在2016年達成零撲殺目標，現在進一步將把動物救援業務專業化，建置專職動物救援機制，管制人員轉型為專業技術人員，動保處也增加人力，推展防治動物虐待、不當飼養繁殖，及寵物食品等業務。

民眾保護動物觀念逐漸普及，動物救援的任務也越來越多，動保處也與動物醫院合作，由民眾帶至動物醫院或是由醫院就近救援。

市府推動《台中市誘捕籠借用管理辦法》，民眾如要向動保處借用誘捕籠，需符合為救援緊急危難犬貓或為流浪犬貓絕育等情形，透過精準捕捉原則，從源頭控制流浪犬貓數量，避免遭濫用捕捉。

至於有攻擊性並會影響安全的犬貓，由動保處進行精準捕捉，此外，動保處成立動物之家安寧小組，號召外部獸醫師或動物保護團體代表等專業人士，以嚴謹態度共同審核評估是否必要進行安樂死。

(中時)

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