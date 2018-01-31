新竹過好年 市府服務不打烊

農曆春節期間，新竹市政府整合各局處春節便民服務，包括環保、交通、戶政、消防、警察、衛生醫療、社福工作及1999服務專線等，通通不打烊。（陳育賢攝）

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為迎接農曆春節，新竹市政府整合各局處，將於春節期間提供多項便民服務，包括環保、交通、戶政、消防、警察、衛生醫療、社福工作及1999服務專線等，過年通通不打烊，另還有大型家具免費清運，祈福接駁專車、YouBike春節服務，讓市民輕鬆過好年。

此次新竹市政府的好便利及好安心各項服務措施，垃圾清運除大年初一到初四，停收垃圾，除夕及初五，環保局都依星期1收運路線清運，原下午改早上收、晚上改下午收，初六及除夕前1天加班清運，初七起全面恢復正常垃圾清運作業。大型家具及家電清運則可電洽環保局，電話5388406，環保局受理後將排定時段清運。

春節期間路邊停車格及後站汽車停車場暫停收費，並規畫「春節祈福之旅」接駁專車，路線為火車站、新光三越、巨城購物中心、228公園、府後停車場、城隍廟、李克承故居、大遠百、火車站，每天上午10點30分到晚上9點，每15分鐘發1班車，搭配全市共47處YouBike站點，讓大家輕鬆走春遊透透。

警察局則提供「舉家外出安全維護服務」，民眾可撥打110申請，轄區派出所會於設置臨時巡邏箱，每2到4小時巡簽1次：另並提供「護鈔服務」。

另5大急救責任醫院也提供春節醫療服務不打烊服務，自2月15日至20日春節期間持續提供急、門診醫療服務，夜間小兒科急診醫療服務時段不變，春節門診及急診時間表，民眾可上市衛生局及醫院網站、1999市民專線查詢。

而社會處另結合各民間團體辦理春節前慰助措施，弱勢家庭發生急難變故，亦協助提供及時紓困服務，此外，身障送餐服務一樣不打烊，如遇15度以下低溫，也將啟動街友低溫送暖服務。

(中時)

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