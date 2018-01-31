2018年01月31日 17:42 中時電子報 林毅 ／綜合報導、旺報／ 李侑珊 ／綜合報導、旺報／

台大校長遴選委員會拍板定案，管中閔當選資格無疑義。

19:25更新》台大校長遴選委員會拍板定案，管中閔當選資格無疑義。

台大校長遴選委員會在31日召開，會議自中午12點半開始，到晚間7點左右結束，擔任遴選委員的教育部政務次長姚立德、中研院院長廖俊智、台大醫院院長何弘能、前陽明大學校長梁賡義等人皆出席與會。

據不具名的遴選委員指出，依照會議記錄，遴選委員歷經長時間的合議討論，確認管中閔擔任台大新任校長資格，會議結果將於會後送至教育部。

台大校長遴選委員會召集人陳維昭陳維昭表示，社會都了解，5號已經確定完成任務，也把結果發給教育部，本來可不用開會，但教育部來了很多公文，來了立法院與監察院的通知，已經很明確了，為何還要我們說明，為了讓事情可以完美結束，台大應教育部要求，並且委員也覺得重要，大家都出席了，再開一次會，而公文將以最速件發給教育部；至於明天是否如期上任，則由教育部決定。

管中閔確定明天無法就任台大校長。台大校長遴選爭議持續延燒，在教育部強力要求下，台大校長遴選委員會在今天(31日)中午緊急開會，但截至下午5點半，會議仍持續進行，已經過了教育部上班時間，就算開會結果出爐，也無法趕上教育部的審核程序，管中閔確定無法如期在2月1日接任台大校長。

台大校長遴選委員會5日選出管中閔出任新校長後，先是爆出管在遴選過程，未揭露台灣大獨董身分，且台灣大副董事長蔡明興還是遴選委員，引發未利益迴避的爭議，之後民進黨立委張廖萬堅又控管在研討會發表的論文，疑涉抄襲暨南大學張姓研究生碩士論文。

台大校長遴選委員會從中午開至目前5點半，就在剛才便當才又送進會議室，顯示遴選委員會議恐將持續至晚上。

去年底陽明大學校長郭旭崧遴選發生爭議時，該校遴選委員會重開確認定，經過一周教育部才核定，對照前例，這次審查作業也非1、2天內能夠完成。

而明天將於教育部舉辦的新舊大學校長集體交接典禮，因管中閔遴選爭議，直到現在連採訪通知都無法發出。

(中時電子報)