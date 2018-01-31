寒流襲台通緝犯睡車上 逃亡僅5天落網

陳嫌以黑色布簾遮掩車窗，外人難以由外窺探內部情形。（王文吉翻攝）

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陳嫌將家當般到廂型車內，吃、喝、睡都在車上，以車為家躲避追緝。（王文吉翻攝）
陳嫌因酒駕未到案被通緝，逃亡僅5天，就被路過的便衣員警揪出通緝身份。（王文吉翻攝）

豐原48歲陳男因酒駕被通緝，他擔心警察上門抓人，日前他將衣物、棉被搬上廂型車，以車為家躲在北陽路旁人行道。14日豐原低溫不到10度，警方經過廂型車，擔心天冷發生意外，主動上前關心，意外發現陳嫌通緝犯身分，當場將他逮捕，訊後解送台中地院歸案。

警方調查，陳男在北屯區一處工地當臨時工，日前酒駕遭法辦，因沒有到法院報到執行，本月10日被台中地方法院發佈通緝；陳嫌發現很多警察到他住處探查，他怕被抓，就將衣物、棉被搬上跟老闆借的廂型車，開到北陽路一帶人行道，以車為家躲避追緝。

陳嫌吃、喝、睡都在車上，想洗澡、內急就到附近公園廁所解決。14日下午3時許，豐原分局合作派出所3名便衣員警查案經過 ，發現該車前後皆以布簾遮掩，外人難以由外窺探內部情形。

當時陳嫌正從車旁走進去附近文化中心，要去看報紙，員警擔心天冷低溫，住車上會發生意外，主動上前關心，沒想到查驗身分時「中大獎」，揪出陳嫌通緝身份。

陳嫌相當有自信，藏身處不會被發現，對被逮感到很意外，警訊時對警員表示「好多警察都在找他，若再晚一步就會搭車去北部了！」

(中時)

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