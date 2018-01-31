陰道像有東西 原是骨盆腔器官脫垂

2018年01月31日 18:25 中時 陳育賢

台灣約30％至1半的女性有骨盆腔器官脫垂或尿失禁的困擾，新竹市1名60餘歲的王姓婦人就因感覺好像有東西要從陰道掉出來，經醫檢才發現是合併膀胱、子宮及直腸3器官脫垂的患者，經給予「經陰道骨盆底重建手術併人工網膜置入」手術後順利康復。

新竹馬偕醫院婦產科醫師王萱指出，這名60多歲女性患者，多年來下腹部一直隱隱約約有不舒服下墜感，但因為沒有嚴重不適，並未就醫。近半年來，除了下墜感越來越嚴重，在上廁所時也發現有1顆軟軟的東西掉出陰道，有時還會看到一些血絲狀的陰道出血。

此外，還有尿尿時有種怎麼用力都解不乾淨的感覺，滴滴答答的膀胱脹尿不適感，讓她一直跑廁所，也變得越來越不想出門，有天她終於鼓起勇氣跟女兒說「好像有東西從陰道掉出來」。

經醫師檢查後確認是第3度的骨盆腔器官脫垂，凸出來軟軟的球狀物是膀胱，也因為膀胱長期脫垂壓迫，造成出口阻塞性的解尿困難，給予「經陰道骨盆底重建手術合併人工網膜置入」手術後，追蹤3年未再復發。

王萱指出，此症治療上應用「經陰道骨盆底重建手術」，透過自然孔洞（陰道）置入人工網膜後懸吊於薦骨坐骨棘韌帶，並縫合在陰道前後內壁上，網膜會像升旗一樣把脫垂的器官托上去及復位，人體組織細胞也會漸漸長入網膜間隙，形成強而有力的支撐結構。

一般手術時間約兩個半小時，採全身麻醉，經陰道術式沒有腹部傷口、復原相對較快，術後當天即可進食，隔天下床，1周後經過膀胱訓練便可康復返家。

(中時)