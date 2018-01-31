賴揆接見江璟亮贈筆電 盼將所學回饋社會

行政院長賴清德接見江璟亮（圖左）。（行政院提供）

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紐約大學首度錄取年僅13歲的台灣大學部學生江璟亮，行政院長賴清德今天接見江璟亮及民間捐贈單位一行，感謝民間協助促成江璟亮赴美就讀外，也致贈江璟亮筆記型電腦，期盼他能健康快樂成長，並將所學回饋社會。

賴揆表示，今日安排江璟亮同學及其母親江稜裕女士與民間捐贈單位在行政院見面，不僅要給予江璟亮鼓勵，也要感謝各捐贈基金會的善心。

賴揆指出，台灣社會充滿愛心，前(105)年台南發生50年來最嚴重的地震，除了警、義、消在第一時間即協助救災外，一週內也湧入40多萬筆捐款，總計超過新台幣40億元。

賴揆說，儘管江同學目前需要他人協助，但未來卻可以幫助許多人，不應由江璟亮母親獨自面對，而應由充滿愛心的台灣社會協助他，也是為台灣及國際社會栽培人才。

賴揆說，台灣人才輩出，江同學雖是資優生，在求學過程卻非常努力與認真。當時從媒體相關報導，看到江同學的認真與母親的辛苦，令他非常感動。因此請教育部長潘文忠尋求民間資源協助其赴美就讀紐約大學。

教育部表示，江璟亮同學預計今(107)年5月赴美就讀美國紐約大學，需由監護人陪同到美國就學，學費、生活費及租房費用均需資助，賴院長日前指示該部尋求民間資源協助其赴美圓夢，經媒合總計獲得財團法人張榮發基金會、「永齡慈善」教育基金會、中國信託慈善基金會及吳尊賢文教公益基金會共捐助新台幣1,320萬元。

(中時)

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