6年虐殺棄屍3子 驚世父母遭判重刑

2018年01月31日 18:02 中時 許素惠

李姓夫妻自2005至2013年共生3男3女，卻先後打死次子與長子棄屍，另名疑猝死的次女也遭棄屍住家後方空地，雲林地方法院31日依傷害致死罪嫌等分別判處李、陳各14、9年重刑，協助棄屍的李父因已中風行動不便判2年，緩刑5年。

目前在服刑的36歲李男與34歲妻子陳女前後生養3男3女，共6名子女，夫妻兩人自2007至2009年間因竊盜、詐欺與偽造文書等案被板橋地檢署與地院通緝。2008年9月，夫妻倆將戶籍從新北遷出，並逃到雲林，當時3兒女戶口也跟著遷出，但一直未將戶籍遷入雲林，經戶政機關通報失蹤，由警方協尋。

警方後來從陳女、陳女大女兒及孩子爺奶口中得知其當時7歲的大兒子確實在2013年7、8月間被李男毆打死亡，阿公還協助李男把孫子屍體丟棄在舊虎尾溪出海口處，迄今未尋獲屍骨。

李、陳2007年所生次子、2008年生的次女也均死亡。次子約2007年底至2008年1月間就被打死，棄屍在桃園市龜山山區，至今未尋獲遺體。次女則在夫妻逃亡至雲林縣崙背鄉居住後，2009年1月間因不詳原因猝死，棄屍住處後方空地，檢警2017年4月17日挖出骨骸、衣服、尿布等，2007年至2013年共6年死3子女。

李男被依家暴傷害致死、偽造文書、遺棄屍體等多罪共被判16年7月，應執行14年；陳女共判11年4月，應執行9年；協助將孫子棄屍的李父判2年，緩刑5年。

(中時)