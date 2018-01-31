英賤賣光輝號航母 土耳其拆船廠賣廢材爽賺5倍

英國光輝號航母在2014年退役。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

近年來缺少國防經費的英軍，頻頻靠賣船省錢。英國前一代航母「光輝」號（HMS Illustrious）在2014年退役後，並以210萬英鎊（約新台幣8,600萬元）的價格賤賣給土耳其國有的回收船廠（Leyal Ship Recycling），而這間公司帶還靠拆解這艘航母賺了超過1000萬英鎊（約新台幣4.1億元）。

據英國《每日快報》報導，「光輝號」航母是出售給土耳其回收場的22艘皇家海軍艦艇中，最新的一艘。被拆除的這些軍艦為該公司帶來了2.2億英鎊的收入。諷刺的是，部分軍艦是因財政整頓計劃而被淘汰的，來削減海軍預算，讓這些船艦被低價賤賣。

「光輝」號航母的材料至少價值1,000萬英鎊，包括值533萬英鎊的1.2萬噸黑色金屬、值160萬英鎊的611噸有色金屬，以及價值390萬英鎊的112噸電纜。但是英國國防部卻僅以210萬英鎊（約新台幣8,600萬元）的價格賤賣給土耳其拆船廠。

雖然英國國防部沒有公開這些船艦的銷售細節，但消息人士透露，大部分軍艦的售價不到100萬英鎊，他表示「這些船艦在出售時價格都被低估了。承包商需要賺錢，但拆解這些船有利可圖，船艦都是以很低的價格賣出去的。」

英國國防部發言人對此表示，出售「光輝」號的流程與合約都是在公開、透明的競標下完成的。

其實拆解每艘軍艦帶來的收益，一年內能為英國創造25個就業機會，還能提供當地經濟提供充裕資金，但礙於英國的環境法的規範與禁止處理危險材料的法律限制，拆解軍艦的工作都只能由國外買家投標。前海軍上將威斯特（Lord West）則表示，很可惜的是，這些利潤都在國外。

(中時電子報)

文章來源：Turkish scrapyards make MILLIONS out of Royal Navy warships

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